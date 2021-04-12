***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 10:18
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926546
BIST
11:391.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,46
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
11:398,1957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0411
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1551
11:399,7486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0454
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
11:39457,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 457,84
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler11:39
|PENGD
|4,51
|78.240.750
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|432.963
|% 10,00
|
|IDEAS
|86,90
|766.458
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,37
|221.955
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|559.621
|% 9,99
|
|SERVE
|15,49
|43.511
|% -9,99
|
|GSRAY
|3,54
|92.281.478
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|5.617.983
|% -9,88
|
|VAKKO
|12,05
|37.360.944
|% -9,53
|
|IZFAS
|9,37
|3.678.609
|% -8,67
|
|NTGAZ
|16,49
|702.597.771
|% -0,24
|
|BJKAS
|12,29
|366.882.585
|% 9,93
|
|EREGL
|16,32
|339.649.353
|% 0,06
|
|PETKM
|6,07
|278.966.759
|% 1,00
|
|GARAN
|6,62
|254.704.272
|% -0,30
|
|EKGYO
|1,82
|152.104.385
|% -3,19
|
|YKBNK
|2,07
|150.069.653
|% -1,43
|
|IHLAS
|0,65
|33.727.972
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,11
|57.116.433
|% -2,63
|
|TSKB
|1,36
|69.108.591
|% 0,74
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1926
|8,1957
|% 0,50
|
|Euro
|9,7400
|9,7486
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,2313
|11,2876
|% 0,80
|
|Frank
|8,8242
|8,8774
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1797
|2,1906
|% 0,54
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-5,98
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,19
|63,19
|0,24
|