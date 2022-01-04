***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2022 14:30
***KUYAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KUYAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUYAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988610
BIST
14:531.966
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 39,82
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
14:5313,3799
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 0,3116
|Açılış
|: 13,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
14:5315,1151
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,3133
|Açılış
|: 14,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
14:53771,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 12,87
|Açılış
|: 771,86
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler14:53
|BFREN
|1.192,40
|33.440.140
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|VERTU
|27,40
|100.666.145
|% 9,95
|
|KRSTL
|3,10
|56.301.456
|% 9,93
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,61
|61.918.565
|% -6,16
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|KUYAS
|5,38
|15.250.495
|% -3,76
|
|THYAO
|23,02
|1.808.006.952
|% 5,40
|
|EREGL
|30,08
|1.332.871.908
|% 2,87
|
|GARAN
|11,49
|1.318.244.605
|% 0,26
|
|SASA
|55,80
|1.146.097.269
|% 4,79
|
|SISE
|14,23
|892.156.632
|% 2,67
|
|YKBNK
|3,48
|666.618.540
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,26
|316.233.075
|% 1,35
|
|GARAN
|11,49
|1.318.244.605
|% 0,26
|
|IHLAS
|0,61
|56.172.870
|% 7,02
|
|IHGZT
|0,75
|67.996.038
|% -1,32
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3606
|13,3799
|% 2,38
|
|Euro
|15,0638
|15,1151
|% 2,12
|
|Sterlin
|17,9264
|18,0163
|% 1,88
|
|Frank
|14,4450
|14,5320
|% 1,74
|
|Riyal
|3,5351
|3,5528
|% 1,63
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,01
|
|Altın Gr.
|771
|771
|12,42
|
|Cumhuriyet
|5.135
|5.212
|52,00
|
|Tam
|5.113
|5.247
|59,96
|
|Yarım
|2.471
|2.538
|29,00
|
|Çeyrek
|1.240
|1.269
|14,50
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|0,10
|
|B. Petrol
|79,62
|79,62
|0,64
|