***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2022 09:55
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062507
BIST
10:063.699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 49,65
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.684
10:0618,2511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2511
En Düşük
18,2119
10:0618,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0434
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5259
En Düşük
18,4317
10:061.011,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.011,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler10:06
|VAKBN
|15,66
|29.170.352
|% 9,97
|
|TURSG
|8,30
|73.312.232
|% 9,93
|
|VAKFN
|3,92
|22.534.916
|% 8,59
|
|HALKB
|16,33
|295.276.538
|% 7,93
|
|VKFYO
|7,24
|3.876.213
|% 7,90
|
|ASUZU
|264,90
|15.822.212
|% -9,99
|
|BJKAS
|6,48
|20.601.244
|% -7,69
|
|TSPOR
|4,84
|10.540.258
|% -5,10
|
|EUKYO
|4,03
|191.732
|% -3,82
|
|GZNMI
|33,28
|3.450.396
|% -3,14
|
|THYAO
|76,15
|509.123.648
|% 1,60
|
|ASELS
|33,88
|501.543.521
|% 5,09
|
|AKBNK
|17,83
|491.141.870
|% 1,83
|
|EKGYO
|5,41
|411.534.000
|% 1,12
|
|ISCTR
|12,48
|392.307.494
|% -0,56
|
|EKGYO
|5,41
|411.534.000
|% 1,12
|
|YKBNK
|9,74
|388.197.429
|% 0,52
|
|ISCTR
|12,48
|392.307.494
|% -0,56
|
|AKBNK
|17,83
|491.141.870
|% 1,83
|
|IHYAY
|0,72
|14.174.248
|% 0,00
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2258
|18,2511
|% 0,20
|
|Euro
|18,4811
|18,4921
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,3288
|21,4358
|% 0,45
|
|Frank
|19,1127
|19,2278
|% 0,41
|
|Riyal
|4,8382
|4,8625
|% 0,04
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-1,04
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.791
|6.850
|-6,00
|
|Yarım
|3.309
|3.348
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,73
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,18
|94,18
|0,18
|