***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2023 09:05
***KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KUYAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Nedim Özdemir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219485
BIST
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10:028.001
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,94
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.990
En Yüksek
8.002
10:0228,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0170
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,7707
10:0231,5741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1422
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,5972
En Düşük
31,3413
10:021.851,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.851,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.853,25
En Düşük
1.842,30
BIST En Aktif Hisseler10:02
|SMART
|30,88
|36.209.456
|% 9,97
|
|ZTM15
|91,48
|91
|% 1,85
|
|DGNMO
|11,90
|151.749
|% 1,19
|
|ZRE20
|105,95
|106
|% 1,15
|
|BMSTL
|24,96
|30.835.570
|% 0,73
|
|ZPLIB
|83,70
|46.705
|% -3,55
|
|CASA
|109,90
|15.653.847
|% -1,87
|
|YBTAS
|144.530,00
|6.786.570
|% 0,00
|
|KUVVA
|59,15
|1.388.839
|% 0,00
|
|KLNMA
|45,70
|4.836.568
|% 0,00
|
|ASELS
|46,20
|3.935.510.770
|% 0,00
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 0,00
|
|MIATK
|44,00
|2.618.392.416
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% 0,00
|
|SKBNK
|7,29
|1.319.954.063
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% 0,00
|
|ODAS
|11,91
|1.281.312.484
|% 0,00
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8575
|28,8682
|% 0,06
|
|Euro
|31,5472
|31,5741
|% 0,45
|
|Sterlin
|35,9903
|36,1708
|% 0,13
|
|Frank
|32,5626
|32,7587
|% 0,15
|
|Riyal
|7,6702
|7,7086
|% 0,01
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,64
|23,68
|% 0,66
|
|Platin
|927,97
|929,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,12
|1.063,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,00
|81,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,16
|1.995,44
|% 0,66
|