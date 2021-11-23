***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor
23.11.2021 22:46
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 -159.218 1.370.632 -10.927.638 -16.199.701 71.867.080 0 71.867.080
Transferler
-16.199.701 16.199.701 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.982.550 -4.168 -16.761.896 -16.043.114 -16.043.114 0 -16.043.114
Dönem Karı (Zararı)
23 3.705.500 3.705.500 3.705.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.982.550 -4.168 -16.761.896 -19.748.614 -19.748.614 0 -19.748.614
Sermaye Arttırımı
23 40.682.735 40.682.735 0 40.682.735
Dönem Sonu Bakiyeler
95.120.331 502.311 39.860.548 -163.386 1.370.632 -43.889.235 3.705.500 96.506.701 0 96.506.701
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 894.854 86.907.157 0 -164.089 1.370.632 -27.127.339 9.877.822 171.759.037 0 171.759.037
Transferler
9.877.822 -9.877.822 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.668 2.922.642 2.922.642 0 2.922.642
Dönem Karı (Zararı)
2.936.310 2.936.310 0 2.936.310
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.668 -13.668 -13.668 0 -13.668
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 894.854 86.907.157 -177.757 1.370.632 -17.249.517 2.936.310 174.681.679 0 174.681.679
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.738.499 15.278.433
Dönem Karı (Zararı)
2.936.310 3.705.500
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.936.310 3.705.500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-21.387.735 2.576.083
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
139.224 -601.271
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
996.808 1.586.547
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
998.539 1.597.928
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.731 -11.381
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.388.855 -35.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-31.734 125.261
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.058.178 -114.848
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -45.692
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.298.943 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.883.137 741.904
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-63.704 3.687
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.480.916 1.659.868
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-160.044 451.312
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-178.473 -1.372.963
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -80.012
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.035.223 -1.992.918
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-216.552 2.957.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.327.867 8.996.850
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.984.258 5.321.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.984.258 5.321.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-842.021 8.761.593
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -2.925.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-842.021 11.687.226
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-2.221.217 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-2.221.217 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.551.923 2.598.996
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.795.287 937.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.272.286 -5.067.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.272.286 -5.067.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
352.683 37.014
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.899.673
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 -1.899.673
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.363 996.261
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -3.687
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.363 999.948
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-885 -466.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İ