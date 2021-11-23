***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 -159.218 1.370.632 -10.927.638 -16.199.701 71.867.080 0 71.867.080Transferler-16.199.701 16.199.701 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.982.550 -4.168 -16.761.896 -16.043.114 -16.043.114 0 -16.043.114Dönem Karı (Zararı)23 3.705.500 3.705.500 3.705.500Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.982.550 -4.168 -16.761.896 -19.748.614 -19.748.614 0 -19.748.614Sermaye Arttırımı23 40.682.735 40.682.735 0 40.682.735Dönem Sonu Bakiyeler95.120.331 502.311 39.860.548 -163.386 1.370.632 -43.889.235 3.705.500 96.506.701 0 96.506.701Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 894.854 86.907.157 0 -164.089 1.370.632 -27.127.339 9.877.822 171.759.037 0 171.759.037Transferler9.877.822 -9.877.822 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.668 2.922.642 2.922.642 0 2.922.642Dönem Karı (Zararı)2.936.310 2.936.310 0 2.936.310Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.668 -13.668 -13.668 0 -13.668Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 894.854 86.907.157 -177.757 1.370.632 -17.249.517 2.936.310 174.681.679 0 174.681.679Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.738.499 15.278.433Dönem Karı (Zararı)2.936.310 3.705.500Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.936.310 3.705.500Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-21.387.735 2.576.083Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler139.224 -601.271Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler996.808 1.586.547Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler998.539 1.597.928Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.731 -11.381Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.388.855 -35.279Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-31.734 125.261Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.058.178 -114.848Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -45.692Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-6.298.943 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.883.137 741.904Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-63.704 3.687Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-10.480.916 1.659.868Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-160.044 451.312Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-178.473 -1.372.963Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -80.012Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.035.223 -1.992.918Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-216.552 2.957.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.327.867 8.996.850Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.984.258 5.321.100İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.984.258 5.321.100Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-842.021 8.761.593İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -2.925.633İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-842.021 11.687.226Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-2.221.217 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-2.221.217 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.551.923 2.598.996Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.795.287 937.640Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.272.286 -5.067.696İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.272.286 -5.067.696Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)352.683 37.014Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.899.673Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 -1.899.673Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.363 996.261İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -3.687İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.363 999.948Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-885 -466.922İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İ