***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
19.09.2022 20:36
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )
Düzeltme Nedeni Muhtelif rakam güncellemeleri
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 4,31
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 31.823.018
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 90.394.939
1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözle
16:273.224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 24,03
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:2718,3143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:2718,2772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0534
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:27981,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,10
|Açılış
|: 981,04
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,70
BIST En Aktif Hisseler16:27
|HDFGS
|2,75
|77.894.662
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.345.394
|% 9,99
|
|BIOEN
|12,89
|224.711.242
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,60
|495.485.929
|% 9,76
|
|PINSU
|8,80
|90.783.447
|% 9,45
|
|TSKB
|3,97
|15.601.143
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.333.000
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|16.494.985
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,44
|6.426.221.806
|% -9,83
|
|VAKBN
|8,44
|6.426.221.806
|% -9,83
|
|ISCTR
|8,14
|3.920.499.393
|% 3,17
|
|GARAN
|19,67
|3.776.739.579
|% 0,31
|
|HALKB
|8,26
|3.773.467.106
|% -7,71
|
|THYAO
|70,50
|3.750.519.239
|% 2,55
|
|VAKBN
|8,44
|6.426.221.806
|% -9,83
|
|EKGYO
|3,89
|2.046.203.945
|% -1,27
|
|ISCTR
|8,14
|3.920.499.393
|% 3,17
|
|HALKB
|8,26
|3.773.467.106
|% -7,71
|
|YKBNK
|7,03
|2.846.968.044
|% 4,30
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3086
|18,3143
|% 0,11
|
|Euro
|18,2662
|18,2772
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,8146
|20,9190
|% -0,03
|
|Frank
|18,8572
|18,9708
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8531
|4,8775
|% 0,21
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-14,30
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|2,00
|
|Tam
|6.664
|6.759
|-30,00
|
|Yarım
|3.247
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.647
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,11
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,27
|91,27
|-0,73
|