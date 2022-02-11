***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2022 13:18
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 hissedarı olduğumuz BAĞLI ORTAKLIĞIMIZIN ünvanı KGY Yönetim İnşaat Hizmetleri Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.
Değişiklik, 09.02.2022 tarihli, 10513 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 32758 ilan sıra numarası ile tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
Kuyaş Yatırım A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001055
BIST
16:072.024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -14,53
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
1.992
16:0713,4910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0241
|Açılış
|: 13,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
16:0715,4060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0586
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
16:07794,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,41
|Açılış
|: 794,42
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler16:07
|PKENT
|653,80
|12.917.577
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|84.925.807
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.330.534
|% 9,95
|
|GMTAS
|2,78
|8.863.975
|% 9,88
|
|OZGYO
|2,35
|70.980.007
|% 9,81
|
|ORCAY
|30,46
|148.619.408
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|167.571.932
|% -9,96
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|KSTUR
|255,30
|166.658
|% -5,72
|
|THYAO
|29,14
|5.681.250.079
|% -2,21
|
|KRDMD
|12,06
|1.566.113.672
|% 2,03
|
|EREGL
|28,82
|1.527.949.338
|% -2,17
|
|TUPRS
|191,50
|1.098.186.595
|% 0,79
|
|SISE
|13,72
|970.771.146
|% -1,44
|
|THYAO
|29,14
|5.681.250.079
|% -2,21
|
|YKBNK
|4,06
|669.826.467
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,30
|329.542.411
|% -1,29
|
|KRDMD
|12,06
|1.566.113.672
|% 2,03
|
|MOBTL
|1,93
|236.349.969
|% 9,66
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4822
|13,4910
|% -0,18
|
|Euro
|15,3967
|15,4060
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,2627
|18,3543
|% -0,00
|
|Frank
|14,5102
|14,5976
|% -0,07
|
|Riyal
|3,5844
|3,6024
|% -0,18
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|4,63
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,27
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|-14,00
|
|Tam
|5.252
|5.383
|-13,99
|
|Yarım
|2.539
|2.604
|-6,77
|
|Çeyrek
|1.273
|1.302
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,98
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,54
|92,54
|1,13
|