***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 dönemi yıllık finansal raporlarımızı 24.02.2022 tarihinde KAP platformunda yayınlayacağımızı hissedarlarımızdan gelen sorular üzerine kamuoyuna bildiririz.SaygılarımızlaKuyaş Yatırım A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003035BIST