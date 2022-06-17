***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 16:38
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.06.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Mersin ili Silifke ilçesinde yer alan yaklaşık 40.000 hektarlık alanda boksit madeni aramak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne 20 adet 4. grup maden arama ruhsat müracaatında bulunulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
Kuyaş Yatırım A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037994
BIST
16:452.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 37,07
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.523
En Düşük
2.486
16:4517,3091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
16:4518,1409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1343
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
16:451.027,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,68
|Açılış
|: 1.027,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler16:45
|KUYAS
|6,71
|23.052.925
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.034.334
|% 9,97
|
|SANEL
|6,77
|9.574.671
|% 9,90
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,36
|4.678.392
|% -4,65
|
|BAYRK
|5,99
|6.611.907
|% -3,85
|
|YGGYO
|21,52
|13.296.108
|% -3,84
|
|THYAO
|47,74
|3.408.008.674
|% 0,84
|
|EREGL
|28,76
|2.636.488.710
|% -1,51
|
|SASA
|45,64
|1.468.730.109
|% 0,44
|
|SISE
|21,82
|1.446.242.916
|% 3,61
|
|KOZAL
|193,30
|1.291.482.276
|% 7,63
|
|YKBNK
|4,78
|784.241.503
|% 2,80
|
|PRDGS
|2,78
|475.789.759
|% 0,72
|
|ODAS
|2,94
|450.016.048
|% -2,65
|
|AKBNK
|8,74
|1.018.304.780
|% 3,19
|
|TSKB
|2,22
|228.690.779
|% 4,23
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2791
|17,3091
|% 0,06
|
|Euro
|18,1255
|18,1409
|% -0,73
|
|Sterlin
|21,1139
|21,2198
|% -0,90
|
|Frank
|17,8366
|17,9441
|% 0,06
|
|Riyal
|4,5993
|4,6224
|% 0,04
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-12,71
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|6.831
|6.934
|70,00
|
|Tam
|6.805
|6.911
|-55,00
|
|Yarım
|3.341
|3.380
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|-0,09
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,69
|
Seans Raporu
16:45
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-
17:00IPEKE
Yüzde 7.79 oranında artışla 18.96 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 633, 642 adet işlem
-
16:59KFEIN
Yüzde 4.86 oranında artışla 21.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 029, 853 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 2, 517 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 25, 264.00 milyon TL de
-
16:58KOZAA
Yüzde 8.46 oranında artışla 28.96 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 000, 161 adet işlem
-
16:57YYLGD
Yüzde 6.86 oranında artışla 15.42 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 176, 484 adet işlem