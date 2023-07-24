***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 24.07.2023 tarihinde aldığı kararla %100 Kuyaş Yatırım A.Ş iştiraki olarak enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere Kuyaş Enerji A.Ş ünvanlı firmamızın kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla Kuyaş Yatırım A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174515BIST