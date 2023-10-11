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***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.10.2023 15:13
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yenibosna, Kuyumcukent bölgesindeki gayrimenkul satışları halihazırda devam eden Borsakule projemizden 276.791.000 (İkiYüzYetmişAltıMİlyonYediYüzDoksanBirBin) TL'lik bağımsız bölümlerin satışı için sözleşme imzalamış bulunmaktayız. 
Borsakule 2 projemizde  60.617.229 (AltmışMilyonAltıYüzOnYediBinİkiYüzYirmiDokuz) TL'lik yeni bir satış için daha sözleşme imzalamış bulunmaktayız. 
Borsakule 2 projemizde  daha önce bildirdiğimiz 66.806.250 (AltmışAltıMilyonSekizYüzAltıBinİkiYüzElli) TL'lik bağımsız bölümlerin satışını gerçekleştirmiştik. 
Bu satışlarla birlikte projelerimizde gerçekleşen toplam satış tutarımız 404.214.479 (DörtYüzDörtMilyonİkiYüzOnDörtBinDörtYüzYetmişDokuz) TL'ye ulaşmıştır.
Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. 
Saygılarımızla
Kuyaş Yatırım A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204242


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Tam 11.336 11.421 25,00  
Yarım 5.685 5.732 17,00  
Çeyrek 2.834 2.866 8,00  
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Gümüş Gr. 19,69 19,72 0,26  
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