***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYenibosna, Kuyumcukent bölgesindeki gayrimenkul satışları halihazırda devam eden Borsakule projemizden 276.791.000 (İkiYüzYetmişAltıMİlyonYediYüzDoksanBirBin) TL'lik bağımsız bölümlerin satışı için sözleşme imzalamış bulunmaktayız.Borsakule 2 projemizde 60.617.229 (AltmışMilyonAltıYüzOnYediBinİkiYüzYirmiDokuz) TL'lik yeni bir satış için daha sözleşme imzalamış bulunmaktayız.Borsakule 2 projemizde daha önce bildirdiğimiz 66.806.250 (AltmışAltıMilyonSekizYüzAltıBinİkiYüzElli) TL'lik bağımsız bölümlerin satışını gerçekleştirmiştik.Bu satışlarla birlikte projelerimizde gerçekleşen toplam satış tutarımız 404.214.479 (DörtYüzDörtMilyonİkiYüzOnDörtBinDörtYüzYetmişDokuz) TL'ye ulaşmıştır.Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.SaygılarımızlaKuyaş Yatırım A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204242BIST