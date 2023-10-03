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***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2023 22:50
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KGY Yönetim İnşaat Hizmetleri A.Ş GAYRİMENKUL TESİS YÖNETİMİ 24000000 24000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
KUYAŞ -YÖNETİM AKALIN ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 49500 TRY 99 BAĞLI ORTAKLIK
KUYAŞ -YÖNETİM HATİPOĞLU ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 49500 TRY 99 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199238


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 7.413,80 21.351.744 % 10,00  
CMBTN 982,50 175.146.802 % 10,00  
EGEEN 9.196,30 1.359.022.355 % 10,00  
HUBVC 9,68 36.719.190 % 10,00  
KONYA 6.409,30 588.901.837 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,5156 27,5428 % 0,39  
Euro 28,7476 28,8815 % 0,37  
Sterlin 33,0633 33,2291 % -0,03  
Frank 29,6997 29,8786 % -0,22  
Riyal 7,2999 7,3365 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -4,87  
Altın Gr. 1.612 1.612 -1,24  
Cumhuriyet 11.084 11.251 35,00  
Tam 10.760 10.960 20,00  
Yarım 5.397 5.497 5,00  
Çeyrek 2.690 2.748 2,00  
Gümüş.Ons 21,14 21,18 0,12  
Gümüş Gr. 18,68 18,71 0,13  
B. Petrol 90,98 90,98 0,27  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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