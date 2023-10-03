***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2023 22:50
***KUYAS*** KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KGY Yönetim İnşaat Hizmetleri A.Ş GAYRİMENKUL TESİS YÖNETİMİ 24000000 24000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
KUYAŞ -YÖNETİM AKALIN ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 49500 TRY 99 BAĞLI ORTAKLIK
KUYAŞ -YÖNETİM HATİPOĞLU ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 49500 TRY 99 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199238
BIST
'
18:058.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 26,58
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.462
En Yüksek
8.563
18:0527,5445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1088
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,5670
En Düşük
27,4339
18:0528,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1976
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0281
En Düşük
28,7551
18:051.614,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.614,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|7.413,80
|21.351.744
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|175.146.802
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.359.022.355
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.719.190
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
|% 10,00
|
|SNPAM
|56,25
|1.017.675
|% -10,00
|
|ISBIR
|130,50
|5.894.310
|% -10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|5.047.072
|% -10,00
|
|QNBFB
|327,30
|3.286.092
|% -9,98
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% -8,72
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% -2,25
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% -0,13
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 1,35
|
|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 8,31
|
|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 9,89
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5156
|27,5428
|% 0,39
|
|Euro
|28,7476
|28,8815
|% 0,37
|
|Sterlin
|33,0633
|33,2291
|% -0,03
|
|Frank
|29,6997
|29,8786
|% -0,22
|
|Riyal
|7,2999
|7,3365
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,87
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
|
|Tam
|10.760
|10.960
|20,00
|
|Yarım
|5.397
|5.497
|5,00
|
|Çeyrek
|2.690
|2.748
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,18
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,68
|18,71
|0,13
|
|B. Petrol
|90,98
|90,98
|0,27
|