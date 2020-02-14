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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

14.02.2020 13:38
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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

      
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve günün gereklerine yönelik olarak "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin,
 
"Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruların yapılacağı ve izinlerin alınmasını takiben değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı hususunu bildiririz.
 
Esas Sözleşme tadil tasarısı metni ekte .pdf dosya olarak yer almaktadır
Saygılarımızla, 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819008


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