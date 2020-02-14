***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.02.2020 13:38
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve günün gereklerine yönelik olarak "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin,
"Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruların yapılacağı ve izinlerin alınmasını takiben değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı hususunu bildiririz.
Esas Sözleşme tadil tasarısı metni ekte .pdf dosya olarak yer almaktadır
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819008
BIST
14:12121.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 613,78
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.537
14:126,0585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
14:126,5680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
14:12306,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,64
|Açılış
|: 306,95
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,34
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,80
|517.895.363
|% 16,67
|
|AYCES
|12,74
|6.129.197
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,83
|243.554.268
|% 12,85
|
|ALCTL
|19,99
|45.761.564
|% 12,24
|
|ISYAT
|2,90
|86.067.067
|% 11,54
|
|TUKAS
|12,39
|2.606.001
|% -18,81
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,39
|10.282.050
|% -8,78
|
|QNBFB
|51,60
|749.489
|% -7,53
|
|SAFKR
|3,10
|1.094.715
|% -7,46
|
|THYAO
|15,03
|1.020.361.971
|% 0,27
|
|ASELS
|29,58
|964.655.781
|% 4,82
|
|GSRAY
|2,80
|517.895.363
|% 16,67
|
|ISGYO
|2,30
|492.626.322
|% 11,11
|
|PETKM
|4,14
|404.602.752
|% 1,47
|
|ISGYO
|2,30
|492.626.322
|% 11,11
|
|GSRAY
|2,80
|517.895.363
|% 16,67
|
|CEMAS
|1,24
|178.801.019
|% 2,48
|
|PETKM
|4,14
|404.602.752
|% 1,47
|
|KARSN
|1,89
|177.680.829
|% 2,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8701
|7,9095
|% 0,12
|
|Frank
|6,1512
|6,1882
|% 0,10
|
|Riyal
|1,6098
|1,6179
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,11
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.063
|3,00
|
|Tam
|2.023
|2.073
|0,76
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,36
|
|Çeyrek
|490
|502
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,17
|57,17
|0,83
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:28IEYHO
Yüzde 4.29 oranında artışla 0.73 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 867, 086 adet işlem
-
14:26XU100
Endeks 121, 144 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 7, 873.00 milyon TL de
-
14:26ASELS
Yüzde 4.82 oranında artışla 29.58 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 208, 798 adet işlem
-
14:25GEDIK
Yüzde 11.10 oranında artışla 12.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 395, 879 adet işlem
-
14:24BASCM
Yüzde 5.03 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 658 adet işlem