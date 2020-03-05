***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi Tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2020 tarih ve 29833736-110.03.03 - E.2530 sayılı yazısı ile uygun bulunarak onaylanmıştır. Ayrıca gerekli izin için Ticaret Bakanlığı'na 05.03.2020 tarihi itibariyle başvurular yapılmıştır.SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824691BIST