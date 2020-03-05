***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.03.2020 19:25
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi Tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2020 tarih ve 29833736-110.03.03 - E.2530 sayılı yazısı ile uygun bulunarak onaylanmıştır. Ayrıca gerekli izin için Ticaret Bakanlığı'na 05.03.2020 tarihi itibariyle başvurular yapılmıştır.
SPK tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824691
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0426
|Açılış
|: 6,1000
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|Önceki Kapanış
|: 6,0980
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6,1341
En Düşük
6,0635
18:056,8730
En Yüksek
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|: 1,53%
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|Açılış
|: 6,8160
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|: 2,90%
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|Açılış
|: 329,47
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|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
329,50
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8994
|7,9390
|% 1,32
|
|Frank
|6,4295
|6,4682
|% 1,62
|
|Riyal
|1,6258
|1,6339
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|33,84
|
|Altın Gr.
|329
|329
|9,04
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,45
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,06
|
|B. Petrol
|49,89
|49,89
|-1,24
|