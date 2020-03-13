***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.03.2020 12:20
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesindeki değişikliğe ilişkin tadil tasarısı T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053122438 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828354
BIST
15:0197.906
En Yüksek
|Değişim
|: 4,56%
|| 4.266,14
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.019
En Düşük
91.644
15:016,2938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0235
|Açılış
|: 6,2710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:017,0255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0474
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:01318,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,51
|Açılış
|: 318,85
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|35.257.005
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.633
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.987.152
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.488.345
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.178.225
|% 9,94
|
|AKGRT
|5,17
|4.974.549
|% -13,55
|
|ECZYT
|9,81
|33.451.898
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|ASELS
|25,74
|771.122.060
|% 5,67
|
|THYAO
|9,25
|747.510.544
|% 9,08
|
|GARAN
|9,28
|413.896.203
|% 6,18
|
|EREGL
|8,41
|252.163.772
|% 3,19
|
|TSPOR
|3,59
|230.003.898
|% 4,36
|
|ODAS
|1,40
|228.316.424
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,96
|120.415.096
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,11
|229.430.606
|% 5,50
|
|YKBNK
|2,25
|228.543.654
|% 5,63
|
|EKGYO
|1,21
|105.687.384
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8268
|7,8660
|% -1,06
|
|Frank
|6,5869
|6,6266
|% -1,14
|
|Riyal
|1,6662
|1,6745
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,20
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.117
|2.149
|-3,00
|
|Tam
|2.108
|2.161
|-6,86
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-3,32
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|15,73
|15,76
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,14
|35,14
|1,92
|