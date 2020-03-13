***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesindeki değişikliğe ilişkin tadil tasarısı T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053122438 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828354BIST