***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.02.2021 18:51
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2021 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve günün gereklerine yönelik olarak "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulamasına karar verilmiş olup , başvuru evrakları bugün itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911497
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|FROTO
|211,20
|754.389.116
|% 10,00
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|DERIM
|12,76
|30.247.055
|% 10,00
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|ORMA
|22,00
|1.000.293
|% 10,00
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|VAKKO
|7,38
|65.414.598
|% 9,99
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|BRYAT
|549,30
|207.669.656
|% 9,99
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|SASA
|40,34
|2.228.744.093
|% -10,00
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|BALAT
|9,45
|1.572.378
|% -10,00
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|UFUK
|27,46
|903.381
|% -9,97
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|RODRG
|24,04
|3.446.158
|% -9,96
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|NIBAS
|24,80
|49.117.175
|% -9,95
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|KOZAL
|138,50
|2.271.612.163
|% -4,42
|
|SASA
|40,34
|2.228.744.093
|% -10,00
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|THYAO
|12,64
|1.901.073.778
|% 2,76
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% -4,79
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|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 7,10
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% -4,79
|
|TSKB
|1,78
|629.566.553
|% 2,30
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|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 7,10
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|EKGYO
|2,43
|584.532.048
|% -0,41
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|ODAS
|4,12
|905.408.559
|% 3,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0179
|7,0232
|% 0,60
|
|Euro
|8,5393
|8,5477
|% 0,99
|
|Sterlin
|9,8775
|9,9270
|% 1,32
|
|Frank
|7,8260
|7,8731
|% 0,93
|
|Riyal
|1,8700
|1,8794
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|28,04
|
|Altın Gr.
|409
|409
|9,35
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,98
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,22
|
|B. Petrol
|63,78
|63,78
|1,64
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 33 kaybederek (% -1.07 ) 1, 605
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, TSKB, KARSN
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17:59XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 31, 985.00 milyon TL de
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17:59HEKTS
Yüzde -9.87 oranında düşüşle 31.42 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 104, 761 adet işlem
-
17:56TKURU
Yüzde -7.98 oranında düşüşle 310.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 951 adet işlem