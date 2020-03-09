***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.218.798 317.677 42.757.323 -102.183 42.859.506 1.370.632 18.177.093 -14.427.879 3.749.214 75.311.461 155.580 75.467.041Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-15.140.169 -15.140.169 -15.140.169 -15.140.169Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-15.140.169 -15.140.169 -15.140.169 -15.140.169Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2,3 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar27.218.798 317.677 42.757.323 -102.183 42.859.506 1.370.632 3.036.924 -14.427.879 -11.390.955 60.171.292 155.580 60.326.872Transferler23 -14.427.879 14.427.879Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 -1.068.934 -63.964 -1.132.898 -7.828.305 -7.828.305 -8.961.203 162.240 -8.798.963Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.068.934 -63.964 -1.132.898Sermaye Arttırımı23 27.218.798 184.634 27.403.432 27.403.432Dönem Sonu Bakiyeler54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 41.522.242 1.370.632 -11.390.955 -7.828.305 -19.219.260 78.613.521 317.820 78.931.341Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 41.522.242 1.370.632 1.866.226 -7.495.082 -5.628.856 92.203.925 317.820 92.521.745Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-13.257.181 -333.223 -13.590.404 -13.590.404 -13.590.404Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-13.257.181 -333.223 -13.590.404 -13.590.404 -13.590.404Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 41.522.242 1.370.632 -11.390.955 -7.828.305 -19.219.260 78.613.521 317.820 78.931.341Transferler23 -7.828.305 7.828.305 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 1.154.709 -13.076 1.141.633 -24.669.940 -24.669.940 -23.528.307 -23.528.307Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.154.709 -13.076 1.141.633Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması20.005 20.005 -317.855 -297.850Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-35 -35 35 0Dönem Sonu Bakiyeler54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 42.683.880 1.370.632 -19.219.295 -24.669.940 -43.889.235 55.105.184 55.105.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.347.033 3.979.576Dönem Karı (Zararı)33 -24.669.940 -7.666.065Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-24.669.940 -7.666.065Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.719.119 -5.392.776Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 467.101 425.006Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.035.396 -69.817Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler30 -1.035.396 -69.817Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler28 2.443.411 820.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 39.880 820.623Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 2.403.531Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler798.281 667.358Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29 798.281 667.358Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -6.972.036 -3.496.741Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-420.480 -3.739.205İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.042.026 17.038.417Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 8.092.220 -6.606.714İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)33 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 8.092.220 -6.606.714Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,15,16,17 23.098.311 8.165.291İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -127.581 17.094.717İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,15,16,17 23.225.892 -8.929.426Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 18.437.967 -6.442.627Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.113.992 5.899.555İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 -155.273 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -2.958.719 5.899.555Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-27.279.429Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 -27.279.429Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,11,12 -5.193.051 16.022.912İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 -6.720.000 6.110.644İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,11,12 1.526.949 9.912.268Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.347.033 3.979.576YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-663.925 -6.864.989Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri274.861Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-93.548Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16,18 -93.548Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-796.981 -7.003.177Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16,18 -759.065 -6.936.051Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16,18 -37.916 -67.126Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-48.257 138.188FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.115.272 12.353.977Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.218.798Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.218.798Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.115.272Kredilerden Nakit Girişleri19 9.115.272Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.864.821Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -14.864.821YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.895.686 9.468.564NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.895.686 9.468.564DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.422.182 953.618DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.526.496 10.422.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.526.496 10.422.182Finansal Yatırımlar6 0 798.281Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 798.281Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 0 798.281Ticari Alacaklar7 7.986.955 8.968.315İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.986.955 8.968.315Diğer Alacaklar8 22.061.873 9.531.200İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 9.437.417 9.309.836İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 12.624.456 221.364Stoklar9 21.953.101 31.041.052Peşin Ödenmiş Giderler11 1.731.951 28.101.574İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.454İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.731.951 28.097.120Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 21.506 19.104Diğer Dönen Varlıklar12 1.746.944 1.538.992İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.746.944 1.538.992ARA TOPLAM59.028.826 90.420.700 0Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR59.028.826 90.420.700 0DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 95.709 95.709Ticari Alacaklar7 3.452.199 10.563.059İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.452.199 10.563.059Diğer Alacaklar8 45.564 227.728 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 45.564 227.728Stoklar9 73.326.292 82.676.308Maddi Duran Varlıklar16 53.287.453 51.725.962Arazi ve Arsalar16 46.362.682 45.725.480Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri16 0 0Binalar16 6.650.000 5.257.223Tesis, Makine ve Cihazlar16 0 0Taşıtlar16 32.996 93.446Mobilya ve Demirbaşlar16 241.775 467.899Özel Maliyetler16 0 181.914Kullanım Hakkı Varlıkları17 36.193 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 146.073 142.368Diğer Haklar18 146.073 138.822Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 0 3.546Peşin Ödenmiş Giderler804.016 10.089.165İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 804.016 10.089.165Ertelenmiş Vergi Varlığı31 4.061.067 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR135.254.566 155.520.299 0TOPLAM VARLIKLAR194.283.392 245.940.999 0KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 19.334.441İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 0 19.334.441Banka Kredileri19 0 19.330.000Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19 4.441Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 20.911.024 52.825.118İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20.911.024 52.825.118Banka Kredileri19 20.884.773 52.825.118Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 26.251 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 4.978.049 8.092.041İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 0 155.273İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.978.049 7.936.768Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 379.288 267.173Diğer Borçlar8 2.795.932 6.844.100İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 58.298 6.778.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.737.634 65.802Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 2.073.243 8.362.340Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 2.073.243 8.362.340Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 576.458 665.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 576.458 665.497Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar21 5.022.415 3.150.675Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 19.079 218.053Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 5.003.336 2.932.622Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 3.150.574 4.126.020İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 3.150.574 4.126.020ARA TOPLAM39.886.983 103.667.405TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER39.886.983 103.667.405UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19 92.335.700 31.971.893İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19 92.335.700 31.971.893Banka Kredileri19 92.324.697 31.971.893Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 11.003 0Diğer Borçlar8 352.244 819.167İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 352.244 819.167Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 6.552.016 27.542.348Uzun Vadeli Karşılıklar21 51.265 514.989Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 51.265 514.989Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 0 2.301.343Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 192.513İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12 0 192.513TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER99.291.225 63.342.253TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER139.178.208 167.009.658ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.105.184 78.613.521Ödenmiş Sermaye23 54.437.596 54.437.596Sermaye Düzeltme Farkları23 0 0Geri Alınmış Paylar (-)23 0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)23 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 502.311 502.311Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 42.683.880 41.522.242Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.683.880 41.522.242Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 42.843.098 41.688.389Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -159.218 -166.147Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 1.370.632 1.370.632Yasal Yedekler23 1.370.632 1.370.632Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -19.219.295 -11.390.955Net Dönem Karı veya Zararı23 -24.669.940 -7.828.305Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 317.820TOPLAM ÖZKAYNAKLAR55.105.184 78.931.341TOPLAM KAYNAKLAR194.283.392 245.940.999Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 17.248.407 36.155.842Satışların Maliyeti25 -12.304.644 -12.121.072TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.943.763 24.034.770BRÜT KAR (ZARAR)4.943.763 24.034.770Genel Yönetim Giderleri26 -12.206.902 -10.608.181Pazarlama Giderleri26 -1.573.361 -1.588.085Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 25.386.932 37.328.411Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -28.398.507 -28.571.972ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-11.848.075 20.594.943Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 6.637.323 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -676.667 -1.020.626TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri29 2.064.780 -3.066.595FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.822.639 16.507.722Finansman Gelirleri30 169.515 5.873.927Finansman Giderleri30 -27.988.852 -33.544.455SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-31.641.976 -11.162.806Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.972.036 3.496.741Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 6.972.036 3.496.741SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-24.669.940 -7.666.065DÖNEM KARI (ZARARI)-24.669.940 -7.666.065Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 162.240Ana Ortaklık Payları-24.669.940 -7.828.305Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.141.633 -1.132.897Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 1.480.396 -1.068.933Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -16.764 -82.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler31 -321.999 18.041Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -321.999 18.041Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.141.633 -1.132.897TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.528.307 -8.798.962Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 162.240Ana Ortaklık Payları-23.528.307 -8.961.202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825853BIST