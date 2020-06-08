***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 1.370.632 -11.390.955 -7.828.305 78.613.521 317.820 78.931.341Transferler23 -7.828.305 7.828.305 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 1.154.709 6.929 -24.669.940 -23.508.302 -23.508.302Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-317.855 -317.855Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-35 -35 35 0Dönem Sonu Bakiyeler23 54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 1.370.632 -19.219.295 -24.669.940 55.105.184 55.105.184Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 1.370.632 -19.219.295 -24.669.940 55.105.184 55.105.184Transferler23 -24.669.940 24.669.940Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 -16.610 -2.570 -1.340.345 -1.359.525 -1.359.525Dönem Sonu Bakiyeler23 54.437.596 502.311 42.826.488 -161.788 1.370.632 -43.889.235 -1.340.345 53.745.659 53.745.659Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-177.298 -8.804.225Dönem Karı (Zararı)23 -1.340.345 -6.443.850Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.903.435 -441.267Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -50.478 111.793Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-330.893 -670Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -319.028 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-11.865 -670Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.959 191.942Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 62.595 191.942Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -74.664 0Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler52.028 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-152.701 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -992 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 608.606 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 308.131 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -1.068.446 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.096 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -419.626Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -419.626Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -2.391.616 -324.706Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-16.610 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.066.482 -1.919.108Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.146.331 -459.906İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 6.146.331 -459.906Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-103.640 4.927.441İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -185.716 -118.525İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 82.076 5.045.966Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -205.890 -25.179.366Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 642.186 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-211.556 2.644.927İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 0 2.644.927İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -211.556 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -311.890 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-274.633 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 -274.633 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-215.509 16.147.796İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 992İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -216.501 16.147.796Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)188.746 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.587.663 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 43.408 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -1.631.071 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-177.298 -8.804.225YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI103.569 -399.381Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri131.000 9.101Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 131.000 9.101Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.431 -327.538Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -24.431 -327.538Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -3.000 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -80.944FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.037.105 -119.653Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.037.105 -119.653Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -3.037.105 -119.653YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.110.834 -9.323.259NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.110.834 -9.323.259DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.526.496 10.422.182DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ415.662 1.098.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 415.662 3.526.496Finansal Yatırımlar6 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar6 0 0Ticari Alacaklar7 3.146.976 7.986.955İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.146.976 7.986.955Diğer Alacaklar8 21.842.792 22.061.873İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 10.002.713 9.437.417İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 11.840.079 12.624.456Stoklar9 21.953.101 21.953.101Peşin Ödenmiş Giderler11 1.136.729 1.731.951İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.136.729 1.731.951Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 0 21.506Diğer Dönen Varlıklar12 1.762.331 1.746.944İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.762.331 1.746.944ARA TOPLAM50.257.591 59.028.826Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.257.591 59.028.826DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 95.709 95.709Ticari Alacaklar7 3.752.305 3.452.199İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.752.305 3.452.199Diğer Alacaklar8 45.564 45.564İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 45.564 45.564Stoklar9 73.460.198 73.326.292Maddi Duran Varlıklar16 53.243.806 53.287.452Arazi ve Arsalar16 46.362.682 46.362.682Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri16 0 0Binalar16 6.611.337 6.650.000Tesis, Makine ve Cihazlar16 0 0Taşıtlar16 20.818 32.996Mobilya ve Demirbaşlar16 248.969 241.774Özel Maliyetler16 0 0Kullanım Hakkı Varlıkları17 0 36.193Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 136.629 146.074Diğer Haklar18 136.629 146.074Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 0 0Peşin Ödenmiş Giderler831.267 804.016İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 831.267 804.016Ertelenmiş Vergi Varlığı31 6.452.683 4.061.067TOPLAM DURAN VARLIKLAR138.018.161 135.254.566TOPLAM VARLIKLAR188.275.752 194.283.392KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.067.978 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 10.067.978 0Banka Kredileri19 10.067.978 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 21.350.896 20.911.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21.350.896 20.911.024Banka Kredileri19 21.350.896 20.884.773Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 0 26.251Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 4.855.650 4.978.049İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.855.650 4.978.049Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 67.398 379.288Diğer Borçlar8 2.920.518 2.795.932İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 58.298 58.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.862.220 2.737.634Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 1.771.359 2.073.243Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 1.771.359 2.073.243Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 765.204 576.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 765.204 576.458Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar21 4.947.751 5.022.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 19.079 19.079Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 4.928.672 5.003.336Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.617.223 3.150.574İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.617.223 3.150.574ARA TOPLAM48.363.977 39.886.983TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.363.977 39.886.983UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19 79.459.262 92.335.700İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19 79.459.262 92.335.700Banka Kredileri19 79.459.262 92.324.697Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 0 11.003Diğer Borçlar8 11.157 352.244İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.157 352.244Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 6.579.267 6.552.016Uzun Vadeli Karşılıklar21 116.430 51.265Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 116.430 51.265Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER86.166.116 99.291.225TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER134.530.093 139.178.208ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.745.659 55.105.184Ödenmiş Sermaye23 54.437.596 54.437.596Sermaye Düzeltme Farkları23 0 0Geri Alınmış Paylar (-)23 0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)23 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 502.311 502.311Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 42.664.700 42.683.880Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.664.700 42.683.880Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 42.826.488 42.843.098Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -161.788 -159.218Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 1.370.632 1.370.632Yasal Yedekler23 1.370.632 1.370.632Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -43.889.235 -19.219.295Net Dönem Karı veya Zararı23 -1.340.345 -24.669.940Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.745.659 55.105.184TOPLAM KAYNAKLAR188.275.752 194.283.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 0 89.754Satışların Maliyeti25 0 -445.741TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 -355.987BRÜT KAR (ZARAR)0 -355.987Genel Yönetim Giderleri26 -1.932.581 -3.303.242Pazarlama Giderleri26 -68.268 -833.793Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 6.369.217 25.860.113Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -4.266.169 -23.398.124ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)102.199 -2.031.033Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 171.047 546.292Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 -171.490FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)273.246 -1.656.231Finansman Gelirleri30 14.744 121.610Finansman Giderleri30 -4.014.541 -5.233.935SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.726.551 -6.768.556Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.386.206 324.706Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 2.386.206 324.706SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.340.345 -6.443.850DÖNEM KARI (ZARARI)-1.340.345 -6.443.850Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -473.895Ana Ortaklık Payları-1.340.345 -5.969.955Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.180 -5.263Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 -21.295Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -3.295 -6.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler31 5.410 1.484Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 5.410 1.484Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.180 -5.263TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.359.525 -6.449.113Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -473.895Ana Ortaklık Payları-1.359.525 -5.975.218http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850012BIST