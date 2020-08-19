***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 1.370.632 -11.390.955 -7.828.305 78.613.521 317.820 78.931.341Diğer Düzeltmeler23 -35 -35 35 0Transferler23 -7.828.305 7.828.305Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 1.154.709 6.929 -24.669.940 23.508.302 23.508.302Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-317.855 -317.855Dönem Sonu Bakiyeler23 54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 1.370.632 -19.219.295 -24.669.940 55.105.184 0 55.105.184Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 54.437.596 502.311 42.843.098 -159.218 1.370.632 -19.219.295 -24.669.940 55.105.184 55.105.184Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler23 -24.669.940 24.669.940 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 -33.219 -3.923 0 -2.564.729 -2.601.871 -2.601.871Dönem Sonu Bakiyeler23 54.437.596 502.311 42.809.879 -163.141 1.370.632 -43.889.235 -2.540.132 52.503.313 52.503.313Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.310.408 -10.934.925Dönem Karı (Zararı)23 -2.564.729 -18.584.971Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.876.799 -988.901Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 23.416 405.675Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-762.325 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -709.938 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-52.387 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler64.784 2.248.592Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 97.665 -386.929Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -84.909 2.635.521Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler52.028Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-463.191 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -3.755 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 260.044 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 314.004 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -1.033.484 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-38.148Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-38.148Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -2.706.264 -3.605.020Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-33.219İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.131.120 8.669.790Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.281.237 1.288.071İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 6.281.237 1.288.071Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.337.179 8.400.952İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -3.064.650 8.328.606İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -272.529 72.346Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-2.025.890 24.560.562Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -2.025.890 24.560.562Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 2.498.310 -32.906.552Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 1.029.532 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.900 1.571.864İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 0 -117.201İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -38.900 1.689.065Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -54.154 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-322.800 5.754.893İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 3.755 1.817.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -326.555 3.937.893Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-165.421 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-733.615 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 784.353 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -1.517.968 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.310.408 -10.904.082Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -30.843YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI103.569 -352.298Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri131.000 17.473Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 131.000 17.473Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.431 -369.771Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -24.431 -369.771Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -3.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.345.540 2.108.076Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.345.540 2.108.076Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 1.345.540 2.108.076YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.861.299 -9.179.147NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.861.299 -9.179.147DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.526.496 10.422.182DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.665.197 1.243.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.665.197 3.526.496Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 3.417.396 7.986.955İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.417.396 7.986.955Diğer Alacaklar8 25.039.124 22.061.873İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 13.070.550 9.437.417İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 11.968.574 12.624.456Stoklar9 18.991.343 21.953.101Peşin Ödenmiş Giderler11 763.176 1.731.951İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 763.176 1.731.951Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 0 21.506Diğer Dönen Varlıklar12 1.020.290 1.746.944İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.020.290 1.746.944ARA TOPLAM50.896.526 59.028.826Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.896.526 59.028.826DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 95.709 95.709Ticari Alacaklar7 3.780.656 3.452.199İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.780.656 3.452.199Diğer Alacaklar8 45.564 45.564İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 45.564 45.564Türev AraçlarStoklar9 73.500.102 73.326.292Maddi Duran Varlıklar16 53.183.063 53.287.452Arazi ve Arsalar16 46.362.682 46.362.682Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri16 0 0Binalar16 6.572.674 6.650.000Tesis, Makine ve Cihazlar16 0 0Taşıtlar16 15.889 32.996Mobilya ve Demirbaşlar16 231.818 241.774Özel Maliyetler16 0 0Kullanım Hakkı Varlıkları17 0 36.193Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 123.478 146.074Diğer Haklar18 123.478 146.074Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 0 0Peşin Ödenmiş Giderler823.347 804.016İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 823.347 804.016Ertelenmiş Vergi Varlığı31 6.767.331 4.061.067TOPLAM DURAN VARLIKLAR138.319.250 135.254.566TOPLAM VARLIKLAR189.215.776 194.283.392KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.067.978 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 10.067.978 0Banka Kredileri19 10.067.978 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar19 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 33.534.140 20.911.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33.534.140 20.911.024Banka Kredileri19 33.534.140 20.884.773Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 0 26.251Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 5.063.855 4.978.049İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.063.855 4.978.049Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 325.134 379.288Diğer Borçlar8 2.810.464 2.795.932İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 58.298 58.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.752.166 2.737.634Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 1.657.652 2.073.243Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 1.657.652 2.073.243Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 411.037 576.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 411.037 576.458Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar21 4.976.906 5.022.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 58.479 19.079Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 4.918.427 5.003.336Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.730.326 3.150.574İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 1.730.326 3.150.574ARA TOPLAM60.577.492 39.886.983TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.577.492 39.886.983UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19 71.068.644 92.335.700İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19 71.068.644 92.335.700Banka Kredileri19 71.068.644 92.324.697Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 0 11.003Diğer Borçlar8 11.157 352.244İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.157 352.244Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 4.941.717 6.552.016Uzun Vadeli Karşılıklar21 113.453 51.265Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 113.453 51.265Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.134.971 99.291.225TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER136.712.463 139.178.208ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.503.313 55.105.184Ödenmiş Sermaye23 54.437.596 54.437.596Sermaye Düzeltme Farkları23 0 0Geri Alınmış Paylar (-)23 0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)23 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 502.311 502.311Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 42.646.738 42.683.880Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.646.738 42.683.880Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 42.809.879 42.843.098Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -163.141 -159.218Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 1.370.632 1.370.632Yasal Yedekler23 1.370.632 1.370.632Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -43.889.235 -19.219.295Net Dönem Karı veya Zararı23 -2.564.729 -24.669.940Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.503.313 55.105.184TOPLAM KAYNAKLAR189.215.776 194.283.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 6.667.784 1.047.666 6.667.784 957.912Satışların Maliyeti25 -2.961.758 -870.571 -2.961.758 -424.830TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.706.026 177.095 3.706.026 533.082BRÜT KAR (ZARAR)3.706.026 177.095 3.706.026 533.082Genel Yönetim Giderleri26 -3.311.502 -6.552.660 -1.378.921 -3.249.418Pazarlama Giderleri26 -68.268 -1.519.724 0 -685.931Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 5.045.862 25.429.727 760.724 -430.386Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -2.965.127 -30.909.870 23.560 -7.511.746ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.406.991 -13.375.432 3.111.389 -11.344.399Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 207.972 313.675 36.925 -232.617Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 -260.099 0 -88.609TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri28 553.174 1.905.176 -253.423 1.905.176FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.168.137 -11.416.680 2.894.891 -9.760.449Finansman Gelirleri30 15.396 155.799 652 34.189Finansman Giderleri30 -8.444.049 -10.929.110 -4.429.508 -5.695.175SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.260.516 -22.189.991 -1.533.965 -15.421.435Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.695.787 3.605.020 309.581 3.280.314Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 2.695.787 3.605.020 309.581 3.280.314SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.564.729 -18.584.971 -1.224.384 -12.141.121DÖNEM KARI (ZARARI)-2.564.729 -18.584.971 -1.224.384 -12.141.121Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -1.203.129 0 -729.234Ana Ortaklık Payları-2.564.729 -17.381.842 -1.224.384 -11.411.887Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23 -37.142 -4.557 -17.962 706Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 -42.589 0 -21.294 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -5.030 -5.842 -1.735 905Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.477 1.285 5.067 -199Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 10.477 1.285 5.067 -199Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-37.142 -4.557 -17.962 706TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.601.871 -18.589.528 -1.242.346 -12.140.415Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -1.207.410 0 -733.515Ana Ortaklık Payları-2.601.871 -17.382.118 -1.242.346 -11.406.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870077BIST