***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 1.370.632 1.866.226 -7.495.082 -5.628.856 92.203.925 317.820 92.521.745Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-13.257.181 -333.223 -13.590.404 -13.590.404 -13.590.404Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-13.257.181 -333.223 -13.590.404 -13.590.404 -13.590.404Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar23 54.437.596 502.311 41.688.389 -166.147 1.370.632 -11.390.955 -7.828.305 -19.219.260 78.613.521 317.820 78.931.341Transferler23 -7.828.305 7.828.305 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 1.154.709 -3.806 13.590.404 -22.489.364 -7.748.057 -7.748.057Dönem Karı (Zararı)23 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 1.154.709 -3.806 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması19.885 -317.855 -297.970Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-35 -35 35 0Dönem Sonu Bakiyeler23 54.437.596 502.311 42.843.098 -150.068 42.843.098 1.370.632 -5.628.891 -22.489.364 70.885.314 70.885.314Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 54.437.596 502.311 42.843.098 -159.128 42.843.098 1.370.632 -19.219.295 -24.669.940 55.105.184 55.105.184Transferler-24.669.940 24.669.940Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 -4.168 718.782 718.782Sermaye Arttırımı23 40.682.735 0 40.682.735 40.682.735Dönem Sonu Bakiyeler95.120.331 502.311 -163.386 39.860.548 1.370.632 -43.889.235 3.705.500 96.506.701 96.506.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.278.433 -14.497.822Dönem Karı (Zararı)23 3.705.500 -22.489.364Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.576.083 142.849Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -601.271 413.815Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.586.547 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.597.928 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-11.381 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-35.279 1.577.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 125.261 -529.666Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -114.848 2.107.543Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-45.692 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler741.904Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 3.687Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 1.659.868Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 451.312Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 -1.372.963Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-80.012Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler798.281Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler798.281Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 -1.992.918 -2.647.124Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler2.957.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.996.850 7.870.199Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.321.100 2.546.638İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 5.321.100 2.546.638Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.761.593 19.946.908İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)33 -2.925.633 -1.658.689İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 11.687.226 21.605.597Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 2.598.996 16.701.788Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 937.640Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.067.696 -1.865.471İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)33 0 155.273İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -5.067.696 -2.020.744Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 37.014Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-1.899.673 -25.091.599Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 -1.899.673 -25.091.599Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler996.261 -4.368.065İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33 -3.687 6.720.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 999.948 -11.088.065Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-466.922İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.221.463Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12 370.920Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)12 -2.592.383Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.278.433 -14.476.316Vergi İadeleri (Ödemeleri)-21.506YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.345.523 -524.945Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri1.367.843 274.861Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri131.000 884Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 131.000 884Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-153.320 -800.690Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -140.793 -707.142Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -12.527 -93.548FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.198.116 4.800.206Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.682.735Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri40.682.735Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-9.484.619 4.800.206Kredilerden Nakit Girişleri19 -9.484.619 4.800.206YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.822.072 -10.222.561NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.822.072 -10.222.561DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.526.496 10.422.182DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.348.568 199.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 51.348.568 3.526.496Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 1.973.883 7.986.955İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.973.883 7.986.955Diğer Alacaklar8 13.317.147 22.061.873İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 13.169.114 9.437.417İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 148.033 12.624.456Stoklar9 18.991.343 21.953.101Peşin Ödenmiş Giderler11 868.223 1.731.951İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 868.223 1.731.951Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar31 405 21.506Diğer Dönen Varlıklar12 1.513.330 1.746.944İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.513.330 1.746.944ARA TOPLAM88.012.899 59.028.826Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR88.012.899 59.028.826DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 95.709 95.709Ticari Alacaklar7 3.875.270 3.452.199İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.875.270 12.909 32.996Mobilya ve Demirbaşlar16 253.445 241.775Özel Maliyetler16 0 0Kullanım Hakkı Varlıkları17 0 36.193Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 120.577 146.073Diğer Haklar18 120.577 146.073Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 0 0Peşin Ödenmiş Giderler849.351 804.016İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 849.351 804.016Ertelenmiş Vergi Varlığı31 6.053.985 4.061.067TOPLAM DURAN VARLIKLAR131.382.755 135.254.566TOPLAM VARLIKLAR219.395.654 194.283.392KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19 9.029.574 20.911.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.029.574 20.911.024Banka Kredileri19 9.029.574 20.884.773Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 0 26.251Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 313.080 4.978.049İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 313.080 4.978.049Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 416.302 379.288Diğer Borçlar8 4.136.967 2.795.932İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 58.298 58.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.078.669 2.737.634Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 1.727.807 2.073.243Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 1.727.807 2.073.243Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 109.536 576.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 109.536 576.458Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar21 4.946.967 5.022.415Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 58.479 19.079Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 4.888.488 5.003.336Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 558.192 3.150.574İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 558.192 3.150.574ARA TOPLAM21.238.425 39.886.983TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.238.425 39.886.983UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19 96.500.298 92.335.700İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19 96.500.298 92.335.700Banka Kredileri19 96.500.298 92.324.697Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 0 11.003Diğer Borçlar8 11.157 352.244İlişkili Taraflara Diğer Borçlar33 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.157 352.244Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 4.997.779 6.552.016Uzun Vadeli Karşılıklar21 141.294 51.265Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 141.294 51.265Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER101.650.528 99.291.225TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER122.888.953 139.178.208ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar96.506.701 55.105.184Ödenmiş Sermaye23 95.120.331 54.437.596Sermaye Düzeltme Farkları23 0 0Geri Alınmış Paylar (-)23 0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)23 0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 502.311 502.311Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23 39.697.162 42.683.880Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39.697.162 42.683.880Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 39.860.548 42.843.098Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -163.386 -159.218Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 1.370.632 1.370.632Yasal Yedekler23 1.370.632 1.370.632Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 -43.889.235 -19.219.295Net Dönem Karı veya Zararı23 3.705.500 -24.669.940Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR96.506.701 55.105.184TOPLAM KAYNAKLAR219.395.654 194.283.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 6.667.784 5.609.350 0 4.561.684Satışların Maliyeti25 -2.961.758 -7.558.231 0 -6.687.660TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.706.026 -1.948.881 0 -2.125.976BRÜT KAR (ZARAR)3.706.026 -1.948.881 0 -2.125.976Genel Yönetim Giderleri26 -5.644.103 -9.848.648 -2.332.601 -3.295.988Pazarlama Giderleri26 -98.268 -1.526.151 -30.000 -6.427Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 5.779.088 26.281.657 733.226 851.930Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -4.241.979 -28.120.139 -1.276.852 2.789.731ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-499.236 -15.162.162 -2.906.227 -1.786.730Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 15.282.408 6.522.103 15.074.436 6.208.428Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 -626.762 0 -366.663TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri29 865.100 2.608.979 311.926 703.803FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.648.272 -6.657.842 12.480.135 4.758.838Finansman Gelirleri30 71.340 167.665 55.944 11.866Finansman Giderleri30 -13.268.948 -18.646.311 -4.824.899 -7.717.201SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.450.664 -25.136.488 7.711.180 -2.946.497Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.254.836 2.647.124 -1.440.951 -957.896Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 1.254.836 2.647.124 -1.440.951 -957.896SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.705.500 -22.489.364 6.270.229 -3.904.393DÖNEM KARI (ZARARI)3.705.500 -22.489.364 6.270.229 -3.904.393Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 1.203.129Ana Ortaklık Payları3.705.500 -22.489.364 6.270.229 -5.107.522Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.986.718 1.150.783 -2.949.576 1.155.340Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 -3.719.456 1.480.396 -3.676.867 1.480.396Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -5.344 -5.033 -314 809Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler31 738.082 -324.580 727.605 -325.865Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 738.082 -324.580 727.605 -325.865Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.986.718 1.150.783 -2.949.576 1.155.340TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)718.782 -21.338.581 3.320.653 -2.749.053Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 1.207.410Ana Ortaklık Payları718.782 -21.338.581 3.320.653 -3.956.463http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887490BIST