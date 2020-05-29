***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.05.2020 14:39
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel kurulun toplantı asgari nisabın bulunamaması sebebiyle ertelenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 847668
BIST
15:59105.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 10,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
15:596,8410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
15:597,6021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0548
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
15:59380,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,91
|Açılış
|: 380,41
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,91
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|9.948.068
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,40
|5.466.577
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|21.249.542
|% 9,89
|
|MNDRS
|2,13
|323.141.133
|% 9,79
|
|DZGYO
|4,49
|21.298.612
|% 9,78
|
|TUKAS
|8,55
|631.304.275
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.898.024
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|130.397
|% -9,99
|
|GARAN
|7,91
|1.230.569.569
|% 1,67
|
|THYAO
|12,43
|733.245.417
|% -1,97
|
|TUKAS
|8,55
|631.304.275
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,27
|511.669.255
|% 5,83
|
|ASELS
|30,14
|397.546.899
|% 0,27
|
|TSKB
|1,11
|199.162.407
|% 5,71
|
|MNDRS
|2,13
|323.141.133
|% 9,79
|
|GSRAY
|3,27
|511.669.255
|% 5,83
|
|EKGYO
|1,46
|228.303.477
|% 1,39
|
|GARAN
|7,91
|1.230.569.569
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4175
|8,4597
|% 0,58
|
|Frank
|7,0694
|7,1120
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8143
|1,8234
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|12,36
|
|Altın Gr.
|381
|381
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.500
|25,90
|
|Tam
|2.542
|2.569
|19,00
|
|Yarım
|1.240
|1.254
|13,00
|
|Çeyrek
|620
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,72
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,09
|
|B. Petrol
|35,38
|35,38
|-0,65
|