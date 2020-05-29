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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.05.2020 15:23
GÜNCEL HABERLER



***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nisabın bulunamaması sebebi ile ertelenen 2019 Olağan Genel Kurulu'nun Gerçekleştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 29.05.2020
Genel Kurul Tarihi 25.06.2020
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 - 31.12.2019 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyeliğine yıl içinde yapılan atamaların onaylanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
8 - 2019 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması
10 - 2020 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi
11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması
14 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi
15 - Dilek ve Temenniler
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL GUNDEM MADDELERI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Cagri.pdf - İlan Metni
EK: 5 Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
1- Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 29 / 04 / 2020 tarih, 15 sayılı karar ile 29 Mayıs 2020 Cuma tarihine ertelenen, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Madde 22 "(15) Bu maddede düzenlenen hususlar dışındaki esas sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği genel kurul toplantılarında, şirket sermayesinin yarısını temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda şirket sermayesinin en az üçte birini oluşturan pay sahiplerinin hazır bulunmaları yeterlidir." uyarınca yapılamayan Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekte de verilmiş olan aynı gündem ile 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 13:00'da Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adresinde yapılmasına,
2- Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların yapılması ve tamamlanması konusunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına,
3- Daha önce de KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve Şirketimiz İnternet sitesinde yayımlanan ve Şirket merkezinde ortakların incelemesi için hazır bulundurulan Olağan Genel Kurul Gündemi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu ve Kar Dağıtım tablosunun geçerli olduğunun bu kararımız ile birlikte ilan edilmesine,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847676


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