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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.07.2021 18:12



***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU VE GÜNDEMİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 12.07.2021
Genel Kurul Tarihi 05.08.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres YENİBOSNA KÖY ALTI MEVKİ 29 EKİM Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve Temenniler,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL BİLGİİLENDİRME DÖKÜMANI 05082021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2020 genel kurul tarih bildirmi.pdf - İlan Metni
EK: 3 5-Ana Sözle_me Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.07.2021 tarih ve 20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 05.08.2021 Perşembe günü, Saat 14:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul (Kuyumcukent Kompleks Mağaza Bloğu Nikah Salonu)adreside ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950393


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Altın Gr. 502 502 0,77  
Cumhuriyet 3.300 3.349 -34,00  
Tam 3.284 3.367 -34,25  
Yarım 1.587 1.629 -16,57  
Çeyrek 796 814 -8,28  
Gümüş.Ons 26,29 26,31 0,11  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 0,02  
B. Petrol 75,50 75,50 0,34  
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