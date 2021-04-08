***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Ertelenen Genel Kurul Toplantısının Gerçekleşememesi Hakk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniErtelenen Genel Kurul toplantına ait ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılmadığı, ilanı yapılmayan Genel Kurul toplantılarında tüm hissedarların asaleten veya temsilen hazır bulunması gerektiği, Bakanlık Temsilcisi tarafından yazılan tutanakta belirtilerek, usulen Genel Kurul toplantısının yapılamayacağına karar verilmiştir. Covid-19 tedbirleri kapsamında, İstanbul'un Yüksek Riskli kategoriden Çok Yüksek Riskli kategoriye çıkması ve mevcut vaka sayıları da gözetilerek Olağan Genel Kurul toplantısı ileri ki bir tarihte gerçekleştirilecek olup, duyurusu bilahare yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925552BIST