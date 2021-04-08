***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
08.04.2021 17:38
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Ertelenen Genel Kurul Toplantısının Gerçekleşememesi Hakk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Ertelenen Genel Kurul toplantına ait ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılmadığı, ilanı yapılmayan Genel Kurul toplantılarında tüm hissedarların asaleten veya temsilen hazır bulunması gerektiği, Bakanlık Temsilcisi tarafından yazılan tutanakta belirtilerek, usulen Genel Kurul toplantısının yapılamayacağına karar verilmiştir. Covid-19 tedbirleri kapsamında, İstanbul'un Yüksek Riskli kategoriden Çok Yüksek Riskli kategoriye çıkması ve mevcut vaka sayıları da gözetilerek Olağan Genel Kurul toplantısı ileri ki bir tarihte gerçekleştirilecek olup, duyurusu bilahare yapılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925552
BIST
17:301.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:308,1565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:309,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0367
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:30460,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,04
|Açılış
|: 460,35
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,12
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:30
|SAMAT
|6,82
|42.175.166
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.041.530
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|243.755
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.625.044
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|4.024.045
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.191.355
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|786.267.049
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|645.308.912
|% -0,73
|
|SISE
|7,43
|575.956.263
|% 0,54
|
|DOHOL
|3,31
|567.043.672
|% 1,85
|
|THYAO
|12,54
|566.504.645
|% -2,41
|
|DOHOL
|3,31
|567.043.672
|% 1,85
|
|EKGYO
|1,93
|297.007.718
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|240.120.069
|% -0,45
|
|GARAN
|6,79
|645.308.912
|% -0,73
|
|TSKB
|1,42
|131.371.189
|% 0,71
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1481
|8,1565
|% 0,13
|
|Euro
|9,7170
|9,7273
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,1817
|11,2378
|% 0,18
|
|Frank
|8,7746
|8,8274
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1674
|2,1783
|% 0,06
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|20,36
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:44PENGD
Yüzde 4.30 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 023, 932 adet işlem
-
17:43FENER
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 37.38 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 643, 646 adet işlem
-
17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.07 ) 1, 453
-
17:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, EKGYO, TRKCM
-
17:41XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 13, 653.00 milyon TL de