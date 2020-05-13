***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.05.2020 11:08
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Yenibosna Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020- 1 . Dönem Geçici Vergi Beyanı Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2020 - 31.03.2020
hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844670
BIST
10:56100.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 406,77
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.035
En Düşük
99.443
10:566,9958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
10:567,5846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
10:56382,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,40
|Açılış
|: 382,90
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,51
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|2,97
|6.609.700
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|745.060
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|447.627
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.031.814
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|90.140
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GEDIK
|19,23
|3.815.728
|% -7,37
|
|GYHOL
|30,04
|28.290.948
|% -6,82
|
|DURDO
|16,50
|327.031
|% -4,90
|
|ASELS
|28,72
|619.644.409
|% 4,74
|
|ECILC
|5,87
|320.754.880
|% 8,30
|
|YKBNK
|2,22
|135.113.536
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,31
|114.665.529
|% 0,00
|
|GARAN
|7,93
|108.678.745
|% 0,25
|
|EKGYO
|1,31
|114.665.529
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|135.113.536
|% 1,83
|
|ECILC
|5,87
|320.754.880
|% 8,30
|
|ODAS
|1,87
|97.696.673
|% 1,63
|
|TEKTU
|1,44
|49.270.781
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5616
|8,6045
|% 0,10
|
|Frank
|7,1788
|7,2221
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8567
|1,8660
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-1,58
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.508
|-2,90
|
|Tam
|2.539
|2.573
|-3,10
|
|Yarım
|1.239
|1.258
|-1,50
|
|Çeyrek
|619
|629
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,00
|
|B. Petrol
|29,16
|29,16
|-0,82
|
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