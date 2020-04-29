***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2020 15:43
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi uyarınca Yatırımcı İlişkileri Birim Uzmanı olarak Burcu KIRICI ÇİĞDEM atanmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841109
BIST
15:32101.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 630,01
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.406
En Düşük
100.579
15:326,9801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
15:327,5734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
15:32383,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,46
|Açılış
|: 383,46
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,29
BIST En Aktif Hisseler
|MERKO
|1,43
|41.080.500
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|137.917.676
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.038.786
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.631.027
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.784.284
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|DENGE
|1,30
|731.676
|% -7,14
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|LKMNH
|7,26
|76.646.321
|% -6,20
|
|MGROS
|30,66
|990.896.835
|% 5,72
|
|SOKM
|11,75
|479.383.231
|% -2,89
|
|THYAO
|10,52
|351.531.532
|% -1,22
|
|MPARK
|15,43
|338.785.152
|% -5,34
|
|GARAN
|8,36
|300.531.098
|% 0,60
|
|ODAS
|1,79
|247.233.460
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,10
|137.091.252
|% 3,77
|
|IHLGM
|1,08
|123.030.249
|% 2,86
|
|ADESE
|1,54
|132.784.284
|% 10,00
|
|PETKM
|3,54
|272.208.262
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6420
|8,6853
|% -0,14
|
|Frank
|7,1394
|7,1824
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8533
|1,8626
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-4,56
|
|Altın Gr.
|385
|385
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.521
|6,10
|
|Tam
|2.528
|2.583
|6,20
|
|Yarım
|1.232
|1.263
|3,00
|
|Çeyrek
|618
|631
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,66
|23,66
|0,92
|
Seans Raporu
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15:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 506, 45 artarak (% 0.54 ) 94, 879
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KRSTL, DENCM, IZFAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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Yüzde 9.94 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 665, 907 adet işlem