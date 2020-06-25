***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25-06-2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde teşkil olduğunaUfuk BAŞER : Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel MüdürHalil ÜRÜN : Yönetim Kurulu Başkan VekiliBarış SAKARYA : Yönetim Kurulu Başkan VekiliZekeriya ASLAN : Yönetim kurulu üyesiGökhan DEMİRLİ : Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiAlperen Odabaşı : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesikarar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852942BIST