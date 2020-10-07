***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.10.2020 14:40
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 54.437.596,32
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu tr/Bildirim/879076
BIST
16:541.155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,93
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:547,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0689
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:549,2631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1110
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:54476,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,10
|Açılış
|: 476,98
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:54
|YGYO
|1,10
|184.544.735
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,50
|52.915.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.458.811
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.349.263
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.367.239
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.862.631
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,02
|1.440.421.799
|% -1,27
|
|ODAS
|3,40
|1.240.710.161
|% 3,98
|
|SISE
|6,77
|873.793.233
|% -1,17
|
|ASELS
|18,60
|849.742.582
|% 0,32
|
|PETKM
|4,37
|644.466.252
|% 1,63
|
|ODAS
|3,40
|1.240.710.161
|% 3,98
|
|ZOREN
|2,75
|560.734.515
|% 3,38
|
|GARAN
|7,02
|1.440.421.799
|% -1,27
|
|YGYO
|1,10
|184.544.735
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,92
|324.149.617
|% 4,35
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8633
|7,8667
|% 0,88
|
|Euro
|9,2499
|9,2631
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,0873
|10,1379
|% 0,81
|
|Frank
|8,5366
|8,5880
|% 0,91
|
|Riyal
|2,0872
|2,0977
|% 0,73
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,58
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.144
|3.222
|-3,67
|
|Yarım
|1.520
|1.559
|-1,77
|
|Çeyrek
|762
|779
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,68
|