***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2020 19:03
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
UFUK BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 11.04.2019 İcrada Görevli YOK Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi Evet
HALİL ÜRÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 27.03.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi YOK Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
ALPEREN ODABAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 27.03.2019 İcrada Görevli Değil YOK YOK Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
GÖKHAN DEMİRLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.11.2019 İcrada Görevli Değil YOK YOK Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
ZEKERİYA ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 19.06.2020 İcrada Görevli Değil YOK Hayır Bağımsız Üye Değil
BARIŞ SAKARYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı İcrada Görevli Değil YOK Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853597
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|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
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|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
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|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
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|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
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|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
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|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
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|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
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|GLBMD
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|% -6,67
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|% 4,17
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|% 6,77
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|GARAN
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|1.452.847.876
|% -0,82
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|THYAO
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|978.064.741
|% 0,48
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|ASELS
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|869.005.441
|% 1,31
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|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
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|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
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|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
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|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
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|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,4541
|8,4965
|% 0,57
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|Frank
|7,2140
|7,2575
|% 0,50
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|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,02
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|10,22
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|Altın Gr.
|393
|393
|2,18
|
|Cumhuriyet
|2.540
|2.562
|10,80
|
|Tam
|2.615
|2.628
|11,00
|
|Yarım
|1.270
|1.286
|5,40
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|Çeyrek
|635
|644
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,23
|0,37
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|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,07
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|B. Petrol
|41,67
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