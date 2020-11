***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBurcu KIRICI ÇİĞDEM Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 29.04.2020 0212 6033200 burcucigdem@kuyas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı 525049Miryam MAŞTAOĞLU Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 03.11.2020 0212 6033200 miryammastaoglu@kuyas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203832-701113Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1 TRY 100000000 TRY 100 YOKTUR İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerUFUK BAŞER Genel Müdür İnşaat Mühendisi YOK Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN ERDEM Sözleşme Yönetimi ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yönetici YOK Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKUYAŞ BÜYÜKARTI AKALIN ADİ İŞ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 42500 TRY 85 BAĞLI ORTAKLIKKUYAŞ BÜYÜKARTI ADİ İŞ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 40000 TRY 80 BAĞLI ORTAKLIKKUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YÖNETİM A.Ş. GAYRİMENKUL TESİS YÖNETİMİ 500000 500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKKUYAŞ EK GRUP ÇINAR ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 27500 TRY 55 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887775BIST