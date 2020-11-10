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***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2020 16:42
GÜNCEL HABERLER



***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burcu KIRICI ÇİĞDEM Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 29.04.2020 0212 6033200 burcucigdem@kuyas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı 525049
Miryam MAŞTAOĞLU Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 03.11.2020 0212 6033200 miryammastaoglu@kuyas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 203832-701113

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 100000000 TRY 100 YOKTUR İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UFUK BAŞER Genel Müdür İnşaat Mühendisi YOK Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN ERDEM Sözleşme Yönetimi ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yönetici YOK Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
KUYAŞ BÜYÜKARTI AKALIN ADİ İŞ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 42500 TRY 85 BAĞLI ORTAKLIK
KUYAŞ BÜYÜKARTI ADİ İŞ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 40000 TRY 80 BAĞLI ORTAKLIK
KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YÖNETİM A.Ş. GAYRİMENKUL TESİS YÖNETİMİ 500000 500000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
KUYAŞ EK GRUP ÇINAR ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT 50000 27500 TRY 55 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887775


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Altın Ons 1.882 1.883 16,86  
Altın Gr. 493 493 10,13  
Cumhuriyet 3.295 3.345 26,00  
Tam 3.279 3.364 18,21  
Yarım 1.585 1.627 8,81  
Çeyrek 795 814 4,40  
Gümüş.Ons 24,35 24,38 0,19  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,13  
B. Petrol 42,98 42,98 0,58  
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