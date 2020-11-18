***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.11.2020 15:54
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Yeşilköy Mahallesi Serbesti Caddesi No:11/1 Bakırköy / İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Yeşilköy Mahallesi Serbesti Caddesi No:11/1 Bakırköy / İstanbul (0212) 603 32 00- (0850) 640 0 400 (0212) 603 32 04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889072
BIST
17:111.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 24,91
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.291
En Düşük
1.264
17:117,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0211
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7897
En Düşük
7,6812
17:119,1646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0268
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2485
En Düşük
9,1078
17:11466,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,27
|Açılış
|: 466,02
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler17:11
|YYAPI
|1,32
|140.004.937
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|65.659.649
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.724.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.860,00
|1.170.490
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.030.920
|% 10,00
|
|UZERB
|27,94
|241.178
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|230.790
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|62.893.772
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,56
|394.440.657
|% -8,51
|
|ISKUR
|340.000,00
|340.000
|% -6,72
|
|GARAN
|8,77
|6.485.545.006
|% 4,16
|
|YKBNK
|2,88
|3.052.930.719
|% 7,87
|
|KRDMD
|4,59
|2.641.990.361
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,24
|1.557.296.263
|% 4,17
|
|THYAO
|11,65
|1.225.792.708
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,88
|3.052.930.719
|% 7,87
|
|GARAN
|8,77
|6.485.545.006
|% 4,16
|
|KRDMD
|4,59
|2.641.990.361
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,49
|467.148.921
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,93
|550.422.968
|% 1,05
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7190
|7,7206
|% 0,27
|
|Euro
|9,1609
|9,1646
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,2124
|10,2636
|% 0,38
|
|Frank
|8,4307
|8,4815
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0516
|2,0619
|% 0,24
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-2,88
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-43,00
|
|Tam
|3.084
|3.164
|-27,63
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|-13,37
|
|Çeyrek
|748
|765
|-6,69
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,01
|
|B. Petrol
|44,58
|44,58
|0,83
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:22YKGYO
Yüzde 5.49 oranında artışla 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 546, 996 adet işlem
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 24 artarak (% 2.66 ) 1, 435
-
17:21XU100
Endeks 1, 286 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 07 üstünde . İşlem hacmi 29, 558.00 milyon TL de
-
17:19ARMDA
Yüzde 8.69 oranında artışla 53.30 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 014 adet işlem
-
17:18HUBVC
Yüzde 6.54 oranında artışla 17.59 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 408, 193 adet işlem