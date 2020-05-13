***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.05.2020 11:07
***KUYAS*** KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmuştur.
Kamuoyu ve Paydaşlarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan Alperen ODABAŞI Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Gökhan DEMİRLİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Burcu KIRICI ÇİĞDEM Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844669
BIST
10:5499.973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 356,70
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.012
En Düşük
99.443
10:546,9979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
10:547,5856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0088
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
10:54382,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,39
|Açılış
|: 382,76
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,51
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|2,97
|6.194.779
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|56.318
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|443.439
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GYHOL
|30,04
|28.290.948
|% -6,82
|
|GEDIK
|19,40
|3.677.810
|% -6,55
|
|DURDO
|16,50
|327.031
|% -4,90
|
|ASELS
|28,54
|532.602.146
|% 4,08
|
|ECILC
|5,86
|309.122.961
|% 8,12
|
|YKBNK
|2,21
|134.350.616
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,30
|114.226.901
|% -0,76
|
|KOZAA
|12,32
|102.343.271
|% 1,73
|
|EKGYO
|1,30
|114.226.901
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,21
|134.350.616
|% 1,38
|
|ECILC
|5,86
|309.122.961
|% 8,12
|
|ODAS
|1,87
|96.171.904
|% 1,63
|
|TEKTU
|1,43
|47.464.765
|% 3,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5583
|8,6012
|% 0,07
|
|Frank
|7,1734
|7,2166
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8565
|1,8658
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-1,81
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.508
|-2,80
|
|Tam
|2.539
|2.573
|-2,90
|
|Yarım
|1.239
|1.258
|-1,50
|
|Çeyrek
|620
|629
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,20
|29,20
|-0,78
|
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