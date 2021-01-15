***KYA* *KRF* *KRP* *KUB* *KRC* *KRS* *KRT* *KPB*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KYA******KRF******KRP******KUB******KRC******KRS******KRT******KPB*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [KPB, KRC, KRF, KRS, KRT, KYA, KUB]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon Hizmet Birimi DeğişikliğiŞirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu menkul kıymet yatırım fonlarının fon operasyonlarına ve TEFAS operatörlüğüne ilişkin hizmetler,Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 11.01.2021 tarih ve E-12233903-350.09-77 sayılı izin yazısına istinaden 18.01.2021 tarihi itibariyle şirketimiz bünyesindeoluşturulan Fon Hizmet Birimi tarafından yürütülecektir.Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz aşağıda kısa kodu ve unvanı yazılı menkul kıymet yatırım fonlarının izahnameleri bu kapsamda güncellenmiştir.KRC_Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları FonuKRF_Kare Portföy Birinci Değişken FonKUB_Kare Portföy Degisken Döviz FonKYA_Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)KRT_Kare Portföy Turkiye Odaklı Serbest (Doviz) FonKRS_Kare Portföy Serbest (Döviz) FonKPB_Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902593BIST