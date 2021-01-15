***KYA* *KRF* *KRP* *KUB* *KRC* *KRS* *KRT* *KPB*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.01.2021 14:47
***KYA******KRF******KRP******KUB******KRC******KRS******KRT******KPB*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [KPB, KRC, KRF, KRS, KRT, KYA, KUB]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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15.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Hizmet Birimi Değişikliği
Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu menkul kıymet yatırım fonlarının fon operasyonlarına ve TEFAS operatörlüğüne ilişkin hizmetler,
Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 11.01.2021 tarih ve E-12233903-350.09-77 sayılı izin yazısına istinaden 18.01.2021 tarihi itibariyle şirketimiz bünyesinde
oluşturulan Fon Hizmet Birimi tarafından yürütülecektir.
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz aşağıda kısa kodu ve unvanı yazılı menkul kıymet yatırım fonlarının izahnameleri bu kapsamda güncellenmiştir.
KRC_Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
KRF_Kare Portföy Birinci Değişken Fon
KUB_Kare Portföy Degisken Döviz Fon
KYA_Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
KRT_Kare Portföy Turkiye Odaklı Serbest (Doviz) Fon
KRS_Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon
KPB_Kare Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902593
BIST