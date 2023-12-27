***KYA* *KRP* *KUB* *KPB* *KRT* *KRC* *KRS* *KRF*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.12.2023 15:17
***KYA******KRP******KUB******KPB******KRT******KRC******KRS******KRF*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [KYA, KRT, KRS, KRF, KRC, KPB, KUB]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş YATIRIM FONLARI SINIFLANDIRMA ŞEMASI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229698
BIST
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15:577.340
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 40,52
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
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7.215
En Yüksek
7.344
15:5729,4050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1325
|Açılış
|: 29,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
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29,4058
En Düşük
29,0967
15:5732,5594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2196
|Açılış
|: 32,4500
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|Önceki Kapanış
|: 32,2500
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32,5727
En Düşük
32,1313
15:571.953,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,28
|Açılış
|: 1.953,71
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|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
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1.957,08
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler15:57
|MIATK
|31,68
|343.474.836
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|26.539.873
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,46
|670.837
|% 10,00
|
|QNBFL
|764,50
|4.437.818
|% 10,00
|
|TARKM
|490,25
|438.598.665
|% 9,98
|
|KUYAS
|44,28
|5.937.549
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|18.675.011
|% -9,98
|
|EMNIS
|80,25
|1.512.513
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|274.089.176
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|558.382.639
|% -9,95
|
|THYAO
|227,70
|3.394.879.392
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,31
|2.643.461.084
|% -3,26
|
|AKBNK
|36,18
|2.584.041.159
|% -3,98
|
|EREGL
|41,24
|2.214.692.331
|% 1,68
|
|TUPRS
|146,20
|2.168.046.192
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,89
|962.977.199
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,31
|2.643.461.084
|% -3,26
|
|ISCTR
|22,36
|2.093.703.356
|% 0,27
|
|MRGYO
|4,53
|359.937.919
|% 9,42
|
|AKBNK
|36,18
|2.584.041.159
|% -3,98
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4002
|29,4050
|% 0,45
|
|Euro
|32,5509
|32,5594
|% 0,68
|
|Sterlin
|37,3294
|37,5166
|% 0,99
|
|Frank
|34,3074
|34,5140
|% 0,90
|
|Riyal
|7,8160
|7,8552
|% 0,90
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,06
|24,10
|% 0,66
|
|Platin
|976,46
|978,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.188,89
|1.192,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,35
|80,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,62
|2.067,01
|% 0,66
|