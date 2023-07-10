***KYA* *KRP* *KUB* *KRC* *KRF*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***KYA******KRP******KUB******KRC******KRF*** KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [KRC, KRF, KYA, KUB]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSaklamacı kuruluş değişikliği nedeniyle şemsiye fon içtüzüklerinde ve bu şemsiye fonlara bağlı ihraç edilen yatırım fonlarının izahnamelerinde değişikliğe gidilecektir.Değişiklikler 21.08.2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168862BIST