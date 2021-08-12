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***KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

12.08.2021 09:04



***KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., KZBGY.E işlem koduyla 12/08/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 15,80 TL Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957483


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DARDL 13,36 14.742.186 % 493,15  
GSDDE 4,82 11.952.383 % 96,76  
PAGYO 6,50 959.884 % 1,40  
BRYAT 359,50 133.950.583 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.751 -0,92  
Altın Gr. 485 485 -1,06  
Cumhuriyet 3.222 3.271 53,00  
Tam 3.207 3.288 53,06  
Yarım 1.550 1.591 25,67  
Çeyrek 778 795 12,83  
Gümüş.Ons 23,39 23,43 -0,14  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,05  
B. Petrol 71,44 71,44 0,00  
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