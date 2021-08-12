***KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [KZBGY]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., KZBGY.E işlem koduyla 12/08/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 15,80 TL Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957483BIST