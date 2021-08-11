***KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KZBGY]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKızılbük GYO payları, 12/08/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 240.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %6 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKIZILBUK GYO XUTUM 12/08/2021KIZILBUK GYO XTUMY 12/08/2021KIZILBUK GYO XBANA 12/08/2021KIZILBUK GYO XHARZ 12/08/2021KIZILBUK GYO XUMAL 12/08/2021KIZILBUK GYO XGMYO 12/08/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957339BIST