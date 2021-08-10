***KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [KZBGY]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi10/08/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıKızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)60.000.000Baz Fiyat (TL)15,8İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)3.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih12/08/2021Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi04-06/08/2021AçıklamalarKızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket)60.000.000 TLnominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 240.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'nci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 12/08/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 15,80 TL/pay baz fiyat, "KZBGY." kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957001BIST