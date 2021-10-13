***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2021 10:45
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970110
BIST
11:291.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.428
En Düşük
1.421
11:299,0237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0114
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
11:2910,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
11:29512,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,47
|Açılış
|: 512,85
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
513,09
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler11:29
|LUKSK
|49,50
|9.015.063
|% 10,00
|
|MERIT
|24,74
|28.779.894
|% 6,82
|
|YEOTK
|80,70
|133.140.369
|% 4,87
|
|FROTO
|169,20
|399.783.384
|% 4,77
|
|GARFA
|14,00
|164.318
|% 4,63
|
|PRKAB
|19,17
|4.163.475
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|42.713.425
|% -9,88
|
|KZBGY
|27,50
|52.180.427
|% -6,46
|
|YBTAS
|10.100,00
|20.200
|% -6,04
|
|KERVN
|0,60
|245.257
|% -4,76
|
|THYAO
|14,36
|718.101.071
|% 2,57
|
|FROTO
|169,20
|399.783.384
|% 4,77
|
|GARAN
|9,53
|333.840.461
|% 0,32
|
|KRDMD
|6,88
|325.016.588
|% 1,18
|
|PETKM
|6,24
|292.118.507
|% 1,30
|
|EKGYO
|1,84
|265.122.467
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,43
|149.557.563
|% 0,00
|
|THYAO
|14,36
|718.101.071
|% 2,57
|
|KRDMD
|6,88
|325.016.588
|% 1,18
|
|PETKM
|6,24
|292.118.507
|% 1,30
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0210
|9,0237
|% -0,13
|
|Euro
|10,4337
|10,4373
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,2652
|12,3268
|% 0,20
|
|Frank
|9,6754
|9,7337
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3981
|2,4101
|% -0,15
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,61
|
|Altın Gr.
|513
|513
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,06
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|-0,20
|