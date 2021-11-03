***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:02
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974291
BIST
15:031.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,18
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:039,7013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0989
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:0311,2470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1237
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:03555,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,40
|Açılış
|: 555,46
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:03
|IHAAS
|5,06
|27.435.710
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.191.105
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|103.167.962
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,62
|168.287.244
|% 9,62
|
|DOBUR
|70,30
|41.415.622
|% 9,16
|
|NUGYO
|11,38
|32.190.880
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|102.327.710
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.809.133
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.302.357
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.989.419
|% -9,81
|
|GARAN
|10,18
|3.035.695.846
|% 0,20
|
|THYAO
|15,53
|1.548.464.265
|% 0,26
|
|SISE
|8,73
|1.002.176.194
|% 1,28
|
|FROTO
|200,60
|893.391.475
|% 3,88
|
|TSPOR
|5,10
|889.957.220
|% -5,03
|
|EKGYO
|1,97
|718.956.132
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,82
|841.753.604
|% -0,35
|
|GARAN
|10,18
|3.035.695.846
|% 0,20
|
|TSKB
|1,39
|274.783.043
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,10
|889.957.220
|% -5,03
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6983
|9,7013
|% 1,03
|
|Euro
|11,2433
|11,2470
|% 1,11
|
|Sterlin
|13,1800
|13,2461
|% 1,11
|
|Frank
|10,5804
|10,6442
|% 1,18
|
|Riyal
|2,5742
|2,5871
|% 0,86
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,95
|
|Altın Gr.
|554
|555
|2,45
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.652
|3.743
|36,65
|
|Yarım
|1.765
|1.811
|17,72
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,87
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-1,72
|
Seans Raporu
15:03
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15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, SAHOL, TTKOM
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