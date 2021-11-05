***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2021 11:11
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KZBGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975067
BIST
11:321.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:329,7314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0485
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:3211,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0246
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:32562,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,61
|Açılış
|: 562,23
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:29
|DOBUR
|68,90
|11.954.880
|% 8,08
|
|GEDZA
|17,58
|14.355.291
|% 7,99
|
|RALYH
|8,79
|76.608.810
|% 7,06
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|IZFAS
|6,72
|3.106.745
|% 6,16
|
|KARYE
|16,04
|53.864.433
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|2.628.948
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,20
|16.803.003
|% -6,66
|
|RODRG
|14,23
|1.041.354
|% -5,51
|
|DARDL
|2,80
|29.548.578
|% -5,08
|
|THYAO
|17,04
|796.230.321
|% 0,41
|
|GARAN
|10,52
|744.934.729
|% 0,67
|
|TUPRS
|144,50
|415.989.285
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,10
|319.674.757
|% 2,44
|
|ASELS
|16,76
|270.099.315
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,10
|319.674.757
|% 2,44
|
|TSKB
|1,53
|168.801.295
|% 0,00
|
|GARAN
|10,52
|744.934.729
|% 0,67
|
|SKBNK
|1,09
|55.765.082
|% -0,91
|
|YKBNK
|2,97
|145.397.909
|% -0,34
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7265
|9,7305
|% 0,49
|
|Euro
|11,2460
|11,2521
|% 0,23
|
|Sterlin
|13,0564
|13,1219
|% 0,03
|
|Frank
|10,6034
|10,6673
|% 0,18
|
|Riyal
|2,5842
|2,5971
|% 0,25
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|7,23
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,04
|
|B. Petrol
|81,15
|81,15
|0,61
|
Seans Raporu
11:29
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11:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 6 artarak (% 0.09 ) 1, 707
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