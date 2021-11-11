***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2021 10:23
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KZBGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976964
BIST
13:221.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 15,92
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.642
En Düşük
1.621
13:229,9326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0911
|Açılış
|: 9,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
13:2211,4115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1136
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
13:22594,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 8,57
|Açılış
|: 594,91
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler13:22
|DOBUR
|102,30
|17.067.834
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|115.099.033
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|15.920.194
|% 9,94
|
|ADESE
|1,35
|64.879.577
|% 9,76
|
|AYGAZ
|20,84
|24.146.040
|% 7,81
|
|BASGZ
|17,29
|189.279.105
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|87.011.230
|% -9,97
|
|TURGG
|134,60
|17.839.701
|% -6,92
|
|RALYH
|7,51
|71.748.156
|% -5,77
|
|VAKFN
|6,45
|38.587.434
|% -4,87
|
|PETKM
|7,70
|3.150.821.688
|% 6,21
|
|GARAN
|10,62
|1.634.034.702
|% -1,03
|
|THYAO
|18,16
|770.285.697
|% 0,17
|
|SASA
|32,72
|717.181.786
|% 2,76
|
|SISE
|9,61
|698.955.247
|% 0,42
|
|PETKM
|7,70
|3.150.821.688
|% 6,21
|
|GARAN
|10,62
|1.634.034.702
|% -1,03
|
|YKBNK
|3,10
|469.025.243
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,84
|260.861.409
|% 2,90
|
|ODAS
|1,53
|128.778.081
|% 0,66
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9309
|9,9326
|% 0,93
|
|Euro
|11,4024
|11,4115
|% 1,01
|
|Sterlin
|13,2563
|13,3228
|% 0,75
|
|Frank
|10,7386
|10,8032
|% 0,62
|
|Riyal
|2,6380
|2,6513
|% 0,83
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|8,31
|
|Altın Gr.
|594
|594
|7,65
|
|Cumhuriyet
|3.926
|3.985
|54,00
|
|Tam
|3.910
|4.008
|55,72
|
|Yarım
|1.890
|1.939
|26,96
|
|Çeyrek
|948
|969
|13,47
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,97
|7,98
|0,17
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|0,24
|