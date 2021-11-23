***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 10:01
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979075
BIST
10:231.772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 16,42
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.772
En Düşük
1.757
10:2311,9146
En Yüksek
|Değişim
|: 4,46%
|| 0,5084
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
10:2313,4376
En Yüksek
|Değişim
|: 4,80%
|| 0,6151
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
10:23681,91
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 19,57
|Açılış
|: 681,91
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
682,25
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler10:23
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|2.985.449
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|1.051.863
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|MIATK
|19,11
|3.393.821
|% 9,95
|
|BASGZ
|11,56
|142.478.818
|% -8,04
|
|ADESE
|1,02
|42.204.861
|% -4,67
|
|AVOD
|5,29
|4.169.112
|% -4,51
|
|GMTAS
|2,13
|822.348
|% -4,48
|
|GESAN
|26,90
|22.670.182
|% -3,79
|
|KRDMD
|8,50
|305.235.300
|% 2,16
|
|SISE
|11,37
|287.309.476
|% 1,43
|
|EREGL
|22,22
|191.207.610
|% 3,06
|
|TSPOR
|9,30
|187.571.169
|% 1,75
|
|GARAN
|11,97
|179.218.637
|% 0,25
|
|ADESE
|1,02
|42.204.861
|% -4,67
|
|KRDMD
|8,50
|305.235.300
|% 2,16
|
|ODAS
|1,63
|50.894.644
|% -0,61
|
|DOHOL
|3,15
|93.078.861
|% 1,61
|
|SISE
|11,37
|287.309.476
|% 1,43
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8818
|11,9146
|% 4,46
|
|Euro
|13,3828
|13,4376
|% 4,80
|
|Sterlin
|15,6057
|15,6839
|% 2,46
|
|Frank
|12,4969
|12,5721
|% 2,62
|
|Riyal
|3,1083
|3,1239
|% 2,53
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|3,10
|
|Altın Gr.
|679
|680
|17,28
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,03
|9,04
|0,17
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|-0,70
|
Seans Raporu
10:23
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10:35FRIGO
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10:32USDTR
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