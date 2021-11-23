***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 10:42
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979086
BIST
10:471.774
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 18,52
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.775
En Düşük
1.757
10:4711,8913
En Yüksek
|Değişim
|: 4,25%
|| 0,4851
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
10:4713,3815
En Yüksek
|Değişim
|: 4,36%
|| 0,5590
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
10:47687,73
En Yüksek
|Değişim
|: 3,83%
|| 25,38
|Açılış
|: 687,73
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler10:47
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.237.081
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|1.435.764
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|MIATK
|19,11
|3.891.713
|% 9,95
|
|BASGZ
|11,37
|373.119.959
|% -9,55
|
|KZBGY
|33,72
|6.923.110
|% -6,95
|
|ADESE
|1,01
|58.570.899
|% -5,61
|
|AVOD
|5,24
|16.600.023
|% -5,42
|
|GMTAS
|2,12
|1.263.710
|% -4,93
|
|SISE
|11,38
|562.096.036
|% 1,52
|
|KRDMD
|8,52
|455.980.335
|% 2,40
|
|GARAN
|11,94
|389.022.259
|% 0,00
|
|BASGZ
|11,37
|373.119.959
|% -9,55
|
|EREGL
|22,34
|333.335.195
|% 3,62
|
|ADESE
|1,01
|58.570.899
|% -5,61
|
|KRDMD
|8,52
|455.980.335
|% 2,40
|
|ODAS
|1,62
|81.603.261
|% -1,22
|
|SISE
|11,38
|562.096.036
|% 1,52
|
|YKBNK
|3,52
|164.226.662
|% -0,56
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8601
|11,8913
|% 4,25
|
|Euro
|13,3515
|13,3815
|% 4,36
|
|Sterlin
|15,8064
|15,8857
|% 3,78
|
|Frank
|12,6637
|12,7399
|% 3,99
|
|Riyal
|3,1454
|3,1611
|% 3,75
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,78
|
|Altın Gr.
|688
|688
|25,31
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,16
|0,29
|
|B. Petrol
|79,13
|79,13
|-0,57
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Seans Raporu
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