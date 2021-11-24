***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2021 10:46
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KZBGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979397
BIST
11:311.829
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 44,26
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
11:3112,4248
En Yüksek
|Değişim
|: -2,99%
|| -0,3825
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3711
11:3113,9617
En Yüksek
|Değişim
|: -3,29%
|| -0,4756
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8993
11:31738,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,26
|Açılış
|: 738,81
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
731,38
BIST En Aktif Hisseler11:31
|RALYH
|14,74
|19.066.914
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|21.972.350
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.014.564
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|41.571.293
|% 9,97
|
|DOBUR
|240,50
|6.009.374
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|KZBGY
|35,08
|23.873.883
|% -6,45
|
|GESAN
|23,94
|26.965.091
|% -4,92
|
|TSPOR
|8,52
|340.097.889
|% -3,84
|
|GMTAS
|2,16
|2.343.253
|% -3,57
|
|GARAN
|11,70
|969.012.757
|% 1,12
|
|PETKM
|8,13
|863.641.881
|% 2,52
|
|KRDMD
|9,12
|833.323.575
|% 4,71
|
|YKBNK
|3,48
|696.655.524
|% 1,16
|
|SISE
|12,39
|691.865.469
|% 3,68
|
|YKBNK
|3,48
|696.655.524
|% 1,16
|
|EKGYO
|2,22
|327.421.458
|% 2,30
|
|PETKM
|8,13
|863.641.881
|% 2,52
|
|KRDMD
|9,12
|833.323.575
|% 4,71
|
|GARAN
|11,70
|969.012.757
|% 1,12
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3790
|12,4248
|% -2,99
|
|Euro
|13,9095
|13,9617
|% -3,29
|
|Sterlin
|17,0982
|17,1839
|% -0,07
|
|Frank
|13,6719
|13,7543
|% -0,11
|
|Riyal
|3,4068
|3,4239
|% -0,05
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|1,68
|
|Altın Gr.
|742
|742
|3,36
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|0,00
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|0,35
|