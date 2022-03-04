***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2022 10:09
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KZBGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007163
BIST
10:032.021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,72
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.021
En Düşük
2.011
10:0314,1840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0698
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
10:0315,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
10:03881,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,91
|Açılış
|: 881,09
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler10:03
|AVOD
|1,41
|326.418
|% 41,00
|
|DOKTA
|32,50
|95.518
|% 8,41
|
|YONGA
|23,90
|86.757
|% 6,60
|
|EGSER
|17,28
|876.925
|% 4,41
|
|KZBGY
|45,50
|2.492.581
|% 3,17
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|EDIP
|3,41
|1.027.331
|% -9,79
|
|IHAAS
|10,82
|119.712
|% -5,58
|
|AKFGY
|3,07
|957.023
|% -5,54
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|KOZAL
|130,90
|25.490.681
|% 1,55
|
|GARAN
|11,70
|23.448.918
|% -0,68
|
|EREGL
|35,00
|12.569.270
|% -0,96
|
|ASELS
|23,92
|10.166.263
|% 0,42
|
|THYAO
|25,66
|9.799.682
|% -1,08
|
|DOHOL
|2,69
|8.310.820
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,01
|4.360.900
|% -0,50
|
|GARAN
|11,70
|23.448.918
|% -0,68
|
|YKBNK
|3,63
|4.599.747
|% -0,82
|
|KLGYO
|0,86
|845.994
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1737
|14,1840
|% 0,49
|
|Euro
|15,6124
|15,6463
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,8108
|18,9051
|% 0,21
|
|Frank
|15,3351
|15,4275
|% 0,22
|
|Riyal
|3,7620
|3,7808
|% 0,31
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|0,66
|
|Altın Gr.
|881
|881
|1,91
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,41
|