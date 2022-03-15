***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2022 14:07
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010531
BIST
14:372.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
14:3714,6296
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,1503
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
14:3716,1049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0834
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
14:37903,46
En Yüksek
|Değişim
|: -2,64%
|| -24,46
|Açılış
|: 903,46
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler14:35
|PKENT
|397,20
|31.723.014
|% 10,00
|
|AYEN
|9,92
|60.446.591
|% 9,25
|
|TSPOR
|5,68
|458.400.705
|% 9,02
|
|GZNMI
|24,24
|99.542.086
|% 7,64
|
|RAYSG
|12,68
|2.984.965
|% 7,64
|
|GRSEL
|8,89
|298.632.041
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.214.716
|% -5,08
|
|PEKGY
|0,99
|13.096.995
|% -4,81
|
|FROTO
|276,30
|1.646.371.013
|% 3,02
|
|KRDMD
|14,83
|1.462.854.230
|% 0,34
|
|THYAO
|26,50
|1.220.287.839
|% -0,45
|
|GARAN
|11,91
|1.205.544.059
|% 0,42
|
|EREGL
|34,52
|1.104.120.211
|% 0,35
|
|KARSN
|4,11
|775.024.871
|% 5,66
|
|YKBNK
|3,82
|570.150.369
|% 1,87
|
|DOHOL
|3,34
|478.608.150
|% 0,30
|
|ODAS
|1,56
|193.632.439
|% 1,30
|
|GARAN
|11,91
|1.205.544.059
|% 0,42
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6187
|14,6369
|% -0,97
|
|Euro
|16,0600
|16,1033
|% -0,53
|
|Sterlin
|19,1438
|19,2398
|% -0,16
|
|Frank
|15,6071
|15,7011
|% -0,54
|
|Riyal
|3,9100
|3,9296
|% -0,53
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-25,01
|
|Altın Gr.
|914
|915
|-13,36
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.147
|-102,00
|
|Tam
|6.021
|6.173
|-95,38
|
|Yarım
|2.910
|2.986
|-46,14
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|-23,07
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,24
|
|B. Petrol
|98,40
|98,40
|-8,50
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866