***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2022 10:21
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KZBGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024686
BIST
11:382.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 21,64
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
11:3814,7977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0107
|Açılış
|: 14,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
11:3815,6079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0186
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
11:38896,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,99
|Açılış
|: 896,24
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler11:38
|BOSSA
|44,00
|18.900.253
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|10.029.147
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|11.195.847
|% 9,97
|
|UFUK
|28,54
|542.032
|% 9,94
|
|ETILR
|9,70
|9.091.660
|% 9,73
|
|KZBGY
|62,30
|19.835.760
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|262.210
|% -9,96
|
|SERVE
|23,30
|116.500
|% -7,17
|
|ALBRK
|1,22
|228.320.515
|% -6,15
|
|BMSCH
|8,06
|23.026.588
|% -5,95
|
|THYAO
|41,22
|2.412.368.746
|% 1,78
|
|GARAN
|15,04
|1.310.353.137
|% 0,47
|
|SISE
|18,16
|662.439.539
|% 1,91
|
|AKBNK
|9,19
|527.919.776
|% 0,44
|
|EREGL
|34,16
|496.105.724
|% -0,52
|
|ALBRK
|1,22
|228.320.515
|% -6,15
|
|EKGYO
|2,73
|363.847.039
|% 3,80
|
|YKBNK
|5,03
|438.829.004
|% 1,62
|
|GARAN
|15,04
|1.310.353.137
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,19
|87.850.832
|% 8,18
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7940
|14,7977
|% -0,07
|
|Euro
|15,5968
|15,6079
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,5158
|18,6087
|% -0,03
|
|Frank
|15,2091
|15,3007
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9345
|3,9542
|% -0,03
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|2,47
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,26
|