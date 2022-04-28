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***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

28.04.2022 10:21
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [KZBGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024686


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 44,00 18.900.253 % 10,00  
EGGUB 251,90 10.029.147 % 10,00  
INVEO 32,88 11.195.847 % 9,97  
UFUK 28,54 542.032 % 9,94  
ETILR 9,70 9.091.660 % 9,73  
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11:38 Alış Satış %  
Dolar 14,7940 14,7977 % -0,07  
Euro 15,5968 15,6079 % -0,12  
Sterlin 18,5158 18,6087 % -0,03  
Frank 15,2091 15,3007 % -0,06  
Riyal 3,9345 3,9542 % -0,03  
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11:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.889 2,47  
Altın Gr. 896 896 -1,67  
Cumhuriyet 6.003 6.094 -42,00  
Tam 5.978 6.127 -40,79  
Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,28 23,31 -0,01  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 -0,03  
B. Petrol 105 105 -0,26  
Seans Raporu 11:38
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