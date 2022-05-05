***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2022 10:16
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KZBGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026519
BIST
11:192.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 40,77
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.472
En Düşük
2.460
11:1914,8476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1148
|Açılış
|: 14,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8533
En Düşük
14,7014
11:1915,7530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0933
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7592
En Düşük
15,6227
11:19902,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 12,20
|Açılış
|: 902,78
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,82
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler11:17
|IMASM
|18,15
|4.938.833
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.325.732
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.273.835
|% 9,96
|
|GARFA
|15,25
|4.481.100
|% 9,95
|
|LIDER
|21,00
|73.036.821
|% -8,14
|
|SANFM
|35,52
|13.295.390
|% -7,64
|
|TSPOR
|5,27
|90.257.486
|% -6,73
|
|DITAS
|26,92
|10.841.040
|% -6,20
|
|AKGRT
|3,17
|23.281.729
|% -5,93
|
|THYAO
|42,24
|936.588.853
|% 2,38
|
|SISE
|18,32
|639.802.531
|% 1,10
|
|KRDMD
|15,60
|518.196.544
|% 2,90
|
|KOZAL
|177,80
|472.664.118
|% 3,25
|
|TUPRS
|246,80
|470.784.502
|% 5,38
|
|ODAS
|2,62
|347.500.827
|% 6,94
|
|YKBNK
|4,97
|374.852.881
|% 2,05
|
|EKGYO
|2,74
|180.401.216
|% 3,01
|
|AKBNK
|9,02
|342.211.804
|% 1,12
|
|TSKB
|1,82
|66.547.589
|% -1,62
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8461
|14,8522
|% 0,81
|
|Euro
|15,7363
|15,7491
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,5509
|18,6439
|% 0,02
|
|Frank
|15,1217
|15,2128
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9461
|3,9659
|% 0,84
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|9,76
|
|Altın Gr.
|903
|903
|12,58
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,94
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|0,08
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,41
|