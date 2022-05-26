***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2022 11:48
***KZBGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KZBGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KZBGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032649
BIST
13:222.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,15
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.437
En Düşük
2.421
13:2216,3884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0238
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
13:2217,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1263
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6123
En Düşük
17,4484
13:22971,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,42
|Açılış
|: 971,80
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler13:20
|MPARK
|33,24
|26.930.279
|% 9,99
|
|LIDFA
|9,11
|10.402.281
|% 9,89
|
|OYYAT
|78,00
|84.737.146
|% 9,09
|
|RODRG
|15,70
|2.158.653
|% 7,90
|
|POLHO
|4,78
|120.445.311
|% 7,42
|
|KZBGY
|75,55
|36.476.213
|% -9,47
|
|MEPET
|3,69
|22.053.523
|% -9,34
|
|MZHLD
|53,90
|4.086.423
|% -6,18
|
|IMASM
|43,74
|6.334.803
|% -5,53
|
|SELVA
|8,07
|8.938.671
|% -4,61
|
|THYAO
|42,82
|1.833.199.284
|% 0,38
|
|SISE
|20,82
|1.101.289.683
|% -1,05
|
|ARCLK
|79,40
|1.071.614.461
|% 6,72
|
|KOZAL
|191,30
|669.276.150
|% 2,14
|
|ASELS
|23,76
|663.203.138
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,33
|216.823.525
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,59
|307.204.002
|% -0,38
|
|HALKB
|5,60
|638.090.960
|% -1,06
|
|DOHOL
|3,70
|308.441.177
|% 1,37
|
|YKBNK
|4,49
|237.180.914
|% -0,66
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3777
|16,3858
|% 0,13
|
|Euro
|17,5666
|17,5967
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,5931
|20,6964
|% 0,38
|
|Frank
|16,9956
|17,0980
|% 0,35
|
|Riyal
|4,3527
|4,3746
|% 0,11
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,83
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|6.459
|6.557
|-12,00
|
|Tam
|6.430
|6.593
|-11,96
|
|Yarım
|3.108
|3.189
|-5,79
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,89
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,07
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,66
|